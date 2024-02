Bí thư Tỉnh ủy Nam Định yêu cầu kiểm tra việc mua bán ấn đền Bảo Lộc

Ngày 20.2, ông Phạm Gia Túc, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định, đã ký ban hành thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức Lễ hội khai ấn đền Trần năm 2024.

Đền Trần là một trong những điểm du lịch tâm linh lớn ở miền Bắc CÙ HIỀN

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh Nam Định phê duyệt phương án, nhiệm vụ do Công an TP.Nam Định xây dựng; đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn trong thời gian tổ chức lễ hội khai ấn, đặc biệt là đêm 14 tháng giêng âm lịch năm 2024; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phân luồng, chỉ dẫn giao thông; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ đại biểu vào khu vực nội tự đền Trần trong đêm khai ấn để đảm bảo việc tổ chức nghi lễ khai ấn trang nghiêm, tuyệt đối an toàn.

Bên cạnh đó, phối hợp nắm chắc tình hình các đối tượng có tiền án, tiền sự từ các tỉnh ngoài di chuyển về tỉnh để trộm cắp tiền, tài sản của du khách tham gia lễ hội; đảm bảo quân số dự phòng từ 5 - 10%...

Yêu cầu Sở LĐ-TB-XH phối hợp với UBND TP.Nam Định thống nhất phương án, địa điểm tập kết các đối tượng giả nhà sư khất thực, người lang thang, ăn xin, ăn mày tại khu di tích Đền Trần để di chuyển các đối tượng này trong thời gian diễn ra lễ hội.

Bí thư tỉnh ủy Nam Định cũng yêu cầu Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra các nội dung phản ánh trên một số báo đài về sự việc xảy ra tại đền Bảo Lộc (đền Trần), H.Mỹ Lộc thời gian gần đây, đồng thời chỉ đạo chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có).