Chiều 6.4, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã thông qua nghị quyết về việc bầu ông Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa làm Phó chủ tịch Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa từ tháng 10.2024.

Ông Nguyễn Doãn Anh được bầu làm Phó chủ tịch Quốc hội ẢNH: T.N

Ông sinh năm 1967 (59 tuổi), quê quán tại Hà Nội, tốt nghiệp cao đẳng Quân sự, đại học chuyên ngành Khoa học Quân sự.

Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh trưởng thành trong môi trường quân đội, từng làm trợ lý tham mưu Quân khu 1 (trực tiếp chiến đấu), Quân khu 2 (phục vụ chiến đấu). Trợ lý tác chiến, Phó đại đội trưởng, Đại đội trưởng, Quân khu 2; Trợ lý tác huấn Bộ Tham mưu Quân khu 2, Cục Dân quân tự vệ Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng.

Từ tháng 8.1997 - 6.2008, ông được thăng quân hàm thiếu tá, và lên trung tá (tháng 10.2000), thượng tá (tháng 8.2004). Ông giữ chức Phó tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tây, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đan Phượng; Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Đan Phượng, tỉnh Hà Tây.

Tháng 7.2008 - 5.2015, ông được thăng quân hàm đại tá, Sư đoàn trưởng, Phó tư lệnh, Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Tháng 6.2015 - 10.2018, ông được thăng quân hàm thiếu tướng (6.2015), Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Phó bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Tháng 11.2018 - 12.2020, ông được thăng hàm thiếu tướng, và trung tướng (tháng 5.2019), Tư lệnh Quân khu 4; Phó bí thư Đảng ủy Quân khu 4; Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Tháng 1.2021 - 11.2022, ông làm trung tướng, Tư lệnh Quân khu 4; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó bí thư Đảng ủy Quân khu 4; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tháng 11.2022 - 10.2024, trung tướng, thượng tướng (10.2024), Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Quân ủy Trung ương.

Từ tháng 10.2024 - 4.2026, thượng tướng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, khóa XIV; Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhiệm kỳ 2025 - 2030.