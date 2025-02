Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Long An đến thăm và chúc Tết tại Vietcombank Long An

Sau khi nghe ông Đoàn Thái Sơn - Giám đốc Vietcombank Long An báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng kinh doanh trong năm 2025, đồng chí Nguyễn Văn Được đã biểu dương kết quả mà Vietcombank Long An đã đạt được, góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế tỉnh Long An; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vay vốn, giảm lãi suất tiền vay; đồng thời ghi nhận những đóng góp lớn trong công tác an sinh xã hội của Chi nhánh trong thời gian qua.

Nhân dịp đầu năm mới, đồng chí Nguyễn Văn Được đã gửi lời chúc Tết đến toàn thể cán bộ nhân viên Vietcombank Long An; đồng thời mong muốn tập thể Vietcombank Long An "bền gan vững chí", "chân cứng đá mềm", tiếp tục phấn đấu trong hoạt động kinh doanh cũng như công tác an sinh xã hội trong năm 2025.