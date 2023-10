Bí thư TP.HCM chỉ ra khoảng trống dẫn đến né tránh, đùn đẩy 'hết sức khéo léo'

Sáng 10.10, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM tổ chức hội nghị lần thứ 23 (mở rộng) thảo luận, đánh giá tình hình kinh tế 9 tháng đầu năm, công tác đầu tư công, củng cố hệ thống an sinh xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số…



Cần linh hoạt trong điều hành

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhận định để hoàn thành nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm là thách thức rất lớn. Ông cũng thống nhất với 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp do Ban Cán sự Đảng UBND TP.HCM đề xuất, đồng thời lưu ý cần linh hoạt trong điều hành, tập trung các nhiệm vụ cấp bách.

Bí thư TP.HCM đặc biệt lưu ý đến giải ngân vốn đầu tư công bởi vì đây là lĩnh vực kích thích tổng cầu và hỗ trợ tăng trưởng chứ không chỉ là giải ngân đầu tư công thông thường. Trong đó, cần tập trung công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư để có mặt bằng triển khai đầu tư công.

Dự án cầu Tăng Long dang dở vì chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng SỸ ĐÔNG

"Có nhiều nơi làm rất tốt. Chỉ đạo, lãnh đạo, giám sát cụ thể và rõ ràng thì nơi đó đem lại kết quả. Tất nhiên không thể lấy nơi này để so sánh nơi khác vì điều kiện, nhiều lý do khách quan nên khó so sánh chính xác. Nhưng cũng là việc như thế, nơi này làm được mà nơi khác không làm được thì phải tự xem lại mình", ông Nguyễn Văn Nên nói.

Năm 2023, TP.HCM có số lượng dự án và khối lượng cần giải ngân nhiều hơn năm ngoái với tổng giá trị gần 68.500 tỉ đồng. Bí thư TP.HCM nhận định hầu hết dự án thực hiện trong năm 2023 đều là dự án cũ nhưng công tác chuẩn bị chưa tốt là nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ giải ngân chưa như kỳ vọng.

Ông cũng chia sẻ những việc phải làm, cần làm từ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc, tăng cường thì Thành ủy TP.HCM đã làm. Bên cạnh đó, UBND TP.HCM đã đưa danh sách cụ thể từng dự án trên từng địa bàn về tình hình giải ngân để Thành ủy TP.HCM kiểm tra, xem xét, thúc đẩy trong thời gian 3 tháng còn lại.

"Có nhiều lý do để nói chậm, nhưng vấn đề còn lại là giải quyết như thế nào", Bí thư Nguyễn Văn Nên nói thêm và hội nghị chuyên đề về đầu tư công của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM dự kiến tổ chức trong tháng 10.2023 sẽ giải quyết, làm rõ và xử lý trách nhiệm.

Bất cập trong mối quan hệ phối hợp và trách nhiệm

Nêu một số nhiệm vụ trọng tâm khác trong 3 tháng cuối năm, người đứng đầu TP.HCM đề nghị tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp với tinh thần cùng tháo gỡ khó khăn, giúp doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận gói tín dụng, các chính sách về thuế, tiền sử dụng đất.

Song song đó, cần tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về thủ tục bất động sản và xây dựng, đẩy nhanh cấp giấy chứng nhận với các dự án còn vướng mắc, gỡ vướng thủ tục các dự án cải tạo chung cư cũ.

Đặc biệt, Bí thư Nguyễn Văn Nên yêu cầu tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa các cơ chế chính sách đặc thù theo Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội, nhanh chóng triển khai các chương trình, dự án thí điểm, nhất là 12 nghị quyết đã được HĐND TP.HCM thông qua tại kỳ họp chuyên đề tháng 9.2023.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao đổi tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM mở rộng sáng 10.10 NGUYÊN VŨ

Qua trao đổi tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Nên đánh giá các ý kiến làm rõ hơn những bất cập, rắc rối, phiền phức trong mối quan hệ phối hợp và trách nhiệm.

Thứ nhất là thủ tục pháp lý quy định với nhu cầu giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp. Thứ 2 là mối quan hệ giữa cán bộ công chức và trách nhiệm thời gian được giao trên từng cương vị. Thứ 3 là thẩm quyền chung, trách nhiệm cụ thể của cá nhân đã tạo ra khoảng trống cho sự trì hoãn, né tránh, đùn đẩy một cách công khai hết sức khéo léo.

Thứ tư là thẩm quyền giữa TP.HCM với thẩm quyền bộ ngành Trung ương. Thứ năm là quan hệ giữa sở với sở, sở với quận, bộ với bộ. "Đây là những vấn đề góp phần cho sự chậm trễ, lòng vòng, mất thời gian, mất cơ hội, phiền toái và mất lòng tin", Bí thư TP.HCM nhận định và đề nghị cần cải cách hành chính mạnh mẽ và đồng bộ hơn.

Ông Nguyễn Văn Nên cũng chia sẻ có những thủ tục tưởng chừng đơn giản, việc cụ thể nhưng những người có trách nhiệm cao nhất TP.HCM muốn làm nhanh hơn cũng không thể. Do vậy, cần tiếp tục nghiên cứu biện pháp khả thi, đề xuất giải pháp khắc phục theo cơ chế thí điểm mà TP.HCM được cho phép.

Trong khi chờ đợi cơ chế đó, Bí thư TP.HCM đề nghị cấp ủy, người đứng đầu nâng cao trách nhiệm, "làm đúng, làm tốt" chức trách, nhiệm vụ được giao. Nơi nào làm tốt thì được khen, đánh giá cao còn nơi nào chưa làm hoặc làm chưa tốt vì nguyên nhân chủ quan thì bị xử lý nghiêm.