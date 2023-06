Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang thăm sinh viên tình nguyện Tiếp sức mùa thi

Cùng tham gia chuyến thăm sinh viên tình nguyện Tiếp sức mùa thi còn có chị Trần Thu Hà, Chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM, ông Trịnh Văn Hào, Giám đốc Truyền thông và đối ngoại Tập đoàn Thiên Long…

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang đến thăm sinh viên tình nguyện tham gia Tiếp sức mùa thi tại điểm thi Trường THPT Ernst Thalmann (Q.1) LÊ THANH

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cho sinh viên tình nguyện tham gia Tiếp sức mùa thi tại điểm thi Trường THPT Ernst Thalmann (Q.1) LÊ THANH

Chương trình Tiếp sức mùa thi do T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Bộ GD-ĐT, Báo Thanh Niên, Tập đoàn Thiên Long phối hợp tổ chức nhằm hỗ trợ, đảm bảo cho tất cả thí sinh có một kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, hiệu quả cao.

Đoàn công tác tặng quà cho sinh viên tình nguyện tham gia Tiếp sức mùa thi tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn, Q.3 (TP.HCM) LÊ THANH

Theo đó, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cho sinh viên tình nguyện tham gia Tiếp sức mùa thi tại điểm thi Trường THPT Ernst Thalmann (Q.1) và Trường THPT Lê Quý Đôn, Q.3 (TP.HCM).

Được đoàn công tác đến thăm và tặng quà động viên cho sinh viên tình nguyện tại điểm thi Trường THPT Ernst Thalmann (Q.1), Huỳnh Gia Điềm, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Hoa Sen, bày tỏ: "Bản thân em nói riêng và nhóm sinh viên tình nguyện tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi tại đây cảm thấy rất vui và hãnh diện. Điều này sẽ tiếp thêm động lực cho các tình nguyện viên và chúng em sẽ cố gắng, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ bằng hết công lực của mình".

Sinh viên tình nguyện chia sẻ với Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang về việc hỗ trợ thí sinh mùa thi LÊ THANH

Tương tự, Nguyễn Võ Huyền Trâm, Phó chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, cũng vui mừng và vinh dự khi được đoàn công tác đến thăm, tặng quà cho nhóm sinh viên tình nguyện tham gia Tiếp sức mùa thi tại điểm Trường THPT Lê Quý Đôn, Q.3.

"Chúng em đã rất vinh dự khi nhận được sự quan tâm, cổ vũ tinh thần đến từ các anh chị, đó cũng là động lực để chúng em cố gắng hoàn thành thật tốt các nhiệm vụ được giao. Đây cũng là món quà tinh thần vô giá để các tình nguyện viên chúng em lan toả được thật nhiều hình ảnh tình nguyện của thế hệ Z đến mọi người", Huyền Trâm bộc bạch.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang chia sẻ với sinh viên tình nguyện LÊ THANH

Chia sẻ với tình nguyện viên tại các điểm đến thăm, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang thay mặt đoàn công tác chúc sinh viên tình nguyện tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2023 sẽ luôn giữ tinh thần nhiệt huyết, có sức khỏe tốt để hỗ trợ thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT một cách tốt nhất.

"Tôi ghi nhận và đánh giá rất cao các đội hình sinh viên tình nguyện của chương trình Tiếp sức mùa thi năm nay vì các bạn đã chuẩn bị rất chu đáo. Từ khâu tuyển chọn các tình nguyện viên tham gia, rồi công tác tập huấn cũng như sự chuẩn bị cho các hoạt động rất đồng bộ. Các bạn cũng có những sáng tạo trong quá trình chuẩn bị các nội dung mới mẻ, sáng tạo. Điều này sẽ tiếp thêm động lực để tiếp sức và hỗ trợ thí sinh vững tin trong kỳ thi, để các em làm bài thi đạt kết quả như mong muốn", chị Trang chia sẻ.

Hãy tự tin, chúng tôi đi cùng bạn LÊ THANH

Không khí vui tươi của sinh viên tình nguyện khi được đoàn đến thăm LÊ THANH

Theo anh Lê Nguyễn Nam, Phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM, Phó trưởng ban tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2023 tại TP.HCM, tính đến thời điểm hiện tại, ban tổ chức đã vận động được các nguồn lực để hỗ trợ cho thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

"Vật phẩm hỗ trợ được phân bổ đều đến các địa điểm thi nhằm hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh, phụ huynh. Những vật phẩm bao gồm: 50.000 cẩm nang, 312 dù che, 87 dù cầm tay, 3.500 bút bi, 15.00 bút chì, 7.000 voucher ăn trưa, 55.000 phần bánh ăn nhanh, 500 thùng bánh gạo, 2.600 thùng nước tinh khiết, 101.000 phần nước giải khát…Tổng giá trị nguồn lực tổ chức chương trình gần 4 tỉ đồng", anh Nam thông tin.