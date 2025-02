Bị thua bạc liền rút súng cướp lại tiền

Ngày 7.2, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 bị can để điều tra về các hành vi cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản và đánh bạc.

Các bị can Huy, Linh, Khánh, Tuyến (từ trái qua phải) ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Các nghi phạm bị khởi tố điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản gồm: Hoàng Văn Tuyến (38 tuổi), Phạm Văn Khánh (35 tuổi), đều ngụ xã Đại Hùng, TP.Sầm Sơn và Đào Quốc Huy (37 tuổi, ngụ P.Quảng Tâm, TP.Sầm Sơn). Bị can bị khởi tố điều tra về hành vi cướp tài sản và cưỡng đoạt tài sản là Cao Văn Linh (35 tuổi, ngụ xã Đại Hùng, TP.Sầm Sơn).

Theo điều tra của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, chiều 4.2, các bị can trên đã gọi L.V.D (33 tuổi, ngụ xã Đại Hùng) và T.T.N (33 tuổi, ngụ xã Yên Thịnh, H.Yên Định, Thanh Hóa) đánh bạc bằng hình thức đánh liêng. Trong quá trình đánh bạc, do nghi ngờ D. và N. gian dối nên Cao Văn Linh đã rút một khẩu súng (dạng súng côn quay) đe doạ, uy hiếp D. và N. để lấy đi hơn 32 triệu đồng trên chiếu bạc.

Tiếp đó, Cao Văn Linh cùng với Tuyến, Khánh và Huy đe dọa, yêu cầu D. và N. phải trả lại số tiền 380 triệu đồng thắng bạc trong những lần đánh trước đó, vì cho rằng tiền thắng được do đánh bạc gian lận.

Bị đe dọa, D. và N. đã phải chuyển khoản 140 triệu đồng cho các bị can trên, tuy nhiên, do đang còn thiếu 240 triệu đồng nên D. và N. bị các bị can bắt giữ lại yêu cầu khi nào có đủ tiền mới thả.

Khi các bị can đang giữ người trái phép thì lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa ập vào giải cứu nạn nhân, đồng thời bắt giữ các đối tượng liên quan.