Bị 'tố' kê đơn có sữa giả, bác sĩ nói: 'Dựa theo thành phần được công bố'

Ngày 22.4, trao đổi với PV Thanh Niên sau thông tin bị một tài khoản mạng xã hội đăng bài tố kê sữa giả, bác sĩ B.B.B.S (đang công tác tại một bệnh viện ở TP.Huế và có phòng khám tư chuyên về bệnh nhi) đã có những lý giải, phân trần về sự việc.

Sản phẩm sữa bột giả các loại bị cơ quan chức năng thu giữ ẢNH: CAND

Chưa nằm trong danh sách sữa được công bố sữa giả?

Theo bác sĩ S. những loại sữa được ông kê cho bệnh nhân đều đã được cấp phép lưu hành tại Việt Nam. Vì vậy sữa chất lượng như thế nào là do các cơ quan quản lý có thẩm quyền quyết định.

"Bác sĩ chỉ xem trên các thông tin sữa có chứa thành phần như thế nào, tốt cho bệnh loại nào thì kê đơn", bác sĩ S. nói.

Bác sĩ S. cho biết thêm, sau khi Bộ Công an cung cấp các loại sữa không đạt chất lượng, ông đã ngừng kê đơn các loại sữa đó. Bác sĩ S. cũng cho rằng, đây các loại sữa "không đạt chất lượng" chứ không gọi là "sữa giả", vì hàm lượng trong sữa dưới 70% thành phần công bố.

Trong đó, sữa Bold Milk (loại sữa nhắc đến trong bài viết tố sữa giả) mà bác sĩ này kê là loại dành các cháu bị tiêu chảy (tên cụ thể là Bold Milk lactose-free) và trẻ bình thường (Bold Milk Colostrum). Bác sĩ S. khẳng định, thời điểm kê đơn, sữa này chưa nằm trong danh sách sữa được công bố sữa giả.

Còn sữa mà Bộ Công an công bố "không đạt chất lượng" là sữa Bold Milk dành cho bà bầu (Bold Milk For Mum Colostrum) và sữa Bold Milk dành cho bệnh nhân tiểu đường (Bold Milk Glu Sure Colostrum). Tức loại bác sĩ S. kê và loại bị công bố là sữa giả được sản xuất chung từ một công ty.

Bác sĩ S. cũng khẳng định ông chỉ khám, kê đơn chứ không bán thuốc, bán sữa. Sau sự việc, bác sĩ này nhận rất nhiều cuộc điện phụ huynh hỏi về tác hại của sữa và ông cho rằng mình đều trả lời tận tình và theo dõi sức khỏe của các bệnh nhi.

"Sau khi theo dõi, các cháu đều không có biểu hiện nào bất thường. Tôi cũng dặn các mẹ cố gắng theo dõi cháu", bác sĩ S. nói.

Trước đó, Bộ Công an triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán, tiêu thụ sữa bột giả với số lượng cực lớn tại Hà Nội và một số tỉnh, thành khác. Đường dây này sản xuất gần 600 loại sữa giả, trong đó có loại Bold Milk.

Sau sự việc, sữa giả là chủ đề nóng được các mẹ bỉm sữa và người tiêu dùng bàn luận. Gần đây, trên một group Facebook có tên "Hội thanh lý đồ dùng mẹ và bé Huế 75", một người dùng ẩn danh đã đăng bài nói về việc bác sĩ B.B.B.S kê đơn cho bệnh nhi có sữa Bold Milk. Bài viết sau đó nhận về nhiều lượt like, bình luận bày tỏ về sự lo lắng và chỉ trích vị bác sĩ này.