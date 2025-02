Bị tố làm đám cưới với cả 2 cô gái: Người đàn ông đăng ký kết hôn chưa?

Liên quan đến vụ việc thanh niên bị tố làm đám cưới với 2 cô gái, sáng nay 11.2, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch UBND P.Điện An (TX.Điện Bàn, Quảng Nam), cho biết chính quyền địa phương đã nắm được nội dung về câu chuyện chàng trai bị tố làm lễ vu quy tại nhà của 2 cô gái khi cả hai đều mang bầu.

Những hình ảnh về lễ vu quy ở nhà 2 cô gái được chị D. đăng tải trên trang Facebook cá nhân ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Ông Phước xác nhận anh Nh., người bị tố trong câu chuyện lấy 2 cô gái đang lan truyền trên mạng xã hội, là công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn phường.

"Khi nghe thông tin, cơ quan chức năng đã xác minh xem nội dung đang lan truyền trên mạng xã hội có đúng hay không. Riêng về phía địa phương thì chúng tôi khẳng định chưa từng giải quyết thủ tục đăng ký kết hôn giữa anh Nh. và chị D. Còn ở địa phương chị D. đang cư trú thì tôi không rõ", ông Phước nói.

Ông Phước cũng thông tin thêm, theo quy định thì việc đăng ký thủ tục kết hôn sẽ do UBND cấp xã, phường là nơi một trong hai bên nam, nữ thực hiện.

Trước đó, Công an TX.Điện Bàn xác định chị L.T.D sống ở P.Vĩnh Điện, còn gia đình anh Nh. sống tại P.Điện An. Cô gái còn lại, Y.L, cư trú tại xã Điện Hòa (cùng TX.Điện Bàn).

Để nắm thêm thông tin về vụ việc, PV Thanh Niên đã cố gắng kết nối với lãnh UBND P.Vĩnh Điện (nơi chị D. cư trú) nhưng không liên lạc được.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND xã Điện Hòa, xác nhận chị Y.L là công dân ở địa phương và khẳng định UBND xã Điện Hòa cũng chưa làm thủ tục kết hôn cho chị L. và anh Nh.

Trao đổi với PV Thanh Niên trong sáng nay 11.2, hiệu trưởng một trường THPT (nơi chị Y.L., đang công tác) cho biết nhà trường đã nắm thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội.

"Đây là cuộc sống đời thường của giáo viên, nhà trường cũng không thể can thiệp sâu được. Vụ việc cũng tự nguyện giữa các bên... Hiện nhà trường đã gặp cô L. để làm việc, nắm rõ chính xác các thông tin liên quan", vị hiệu trưởng nói.

Theo vị lãnh đạo này, cô L. cũng đã làm đơn tố cáo gửi Công an TX.Điện Bàn để làm rõ thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội. Hiện lãnh đạo nhà trường cũng đang chờ cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ, từ đó có hướng giải quyết.

Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 10.2, mạng xã hội Facebook tiếp tục gây chú ý khi bài viết do một cô gái chia sẻ về chuyện một chàng trai làm lễ cưới với 2 cô gái tiếp tục lan truyền, thu hút hàng chục ngàn bình luận và hàng ngàn lượt chia sẻ.

Mở đầu bài viết trên trang cá nhân của mình, cô gái có tài khoản Facebook L.T.D cho biết, cô bắt đầu quen biết anh Nh. tháng 12.2022. Khi quen nhau, anh Nh. có kể đã chia tay người yêu cũ là chị L. vào tháng 6.2022. Thời gian quen nhau, anh Nh. có đến nhà chị D. và thưa trình với mẹ chị D.

Câu chuyện chị D. tố anh Nh. đính hôn với 2 cô gái vì khiến cả 2 có bầu gây rúng động mạng xã hội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Dịp lễ 30.4.2023, anh Nh. và chị D. đi du lịch cùng nhau. Sau đó, chị D. phát hiện mình mang thai.

Khi chị D. báo cho anh Nh. biết thì anh này mới hốt hoảng. Sau đó, anh Nh. hẹn gặp chị D. và kể lại rằng thời điểm đầu tháng 4.2023, anh Nh. và chị L. có gặp lại khi tham gia cuộc nhậu và qua đêm với nhau. Sau lần đó, chị L. cũng báo tin với anh Nh. rằng chị đã có thai, trước khi chị D. báo tin có thai cho anh Nh. không lâu. Đó cũng là lý do mà anh Nh. tỏ vẻ lạnh nhạt với chị D. một thời gian.

Chị D. cho biết đã che giấu chuyện anh Nh. có con với người yêu cũ để bảo vệ danh dự gia đình anh trước họ hàng chị D. Chị D. cũng lấy lý do nhà anh Nh. có tang để mẹ chị đồng tình việc hoãn đám cưới của chị.

Ngày đi hỏi cưới chị D., đại diện gia đình anh Nh. cam đoan trước ông bà và họ hàng gia đình chị rằng sẽ tiếp tục nạp lễ và rước chị sau khi mãn tang.

Ngày về nhà anh Nh. sống, chị D. vô tình biết được chuyện gia đình anh đã qua dự tiệc cưới nhà chị L. (người yêu cũ anh Nh.). Chị D. kể rằng đã vô cùng phẫn nộ và nói chuyện với mẹ anh Nh.

Mẹ anh Nh. tâm sự rằng, chị L. là giáo viên, giờ mang bầu nên gia đình chị L. cũng nhờ lên đứng để gánh danh dự cho gia đình họ chứ không hề mang lễ qua, chỉ có ba mẹ anh Nh. cùng cô của anh qua dự.

Theo chị D., khi sống với anh Nh., nhiều lần anh báo ở lại công trình nhưng về sau chị mới biết là anh qua ở lại với mẹ con chị L. Gia đình anh xây cho chị L. một cái nhà ở TX.Điện Bàn.

Chị D. kể rằng những lần chị và anh Nh. cãi vã nhau, mẹ anh Nh. đã nói những lời cay đắng. Sau đó, chị D. quyết định dọn về nhà mẹ đẻ ở.

Sau đó, ba mẹ anh Nh. vẫn qua lại thăm cháu, có khi bồng cháu về chăm. Khi mẹ chị D. hỏi vì sao đã đi hỏi cưới chị D. rồi mà còn đi dự tiệc cưới nhà khác? Ba anh Nh. đáp rằng "ai cũng cần phải có danh phận, chúng tôi không làm gì sai cả".

Trong bài viết đăng tải lên trang Facebook, chị D. có đăng tải hình ảnh kèm chú thích lễ vu quy của chị và anh Nh. diễn ra ngày 6.8.2023 và tấm ảnh lễ vu quy của chị L. cùng anh Nh. diễn ra sau đó không lâu, ngày 27.8.2023.

Theo Công an TX.Điện Bàn, câu chuyện được chia sẻ đang gây xôn xao trên mạng xã hội mới từ một phía, nên cần phải xác minh cụ thể thực hư ra sao.

Sáng nay 11.2, Công an TX.Điện Bàn cho biết vẫn chưa có thêm thông tin mới.