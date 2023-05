Bị tố phục vụ đĩa salad có giun, nhà hàng sườn nổi tiếng Hà Nội nói gì?

Ngày 14.5, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh về một đĩa salad có giun tại nhà hàng Sườn Mười có địa chỉ tại số 117 Nguyễn Văn Lộc.

Đĩa salad có giun xuất hiện trên mạng xã hội DIEU NHAT

"Đây là món salad giun em vừa được thẩm tại Sườn Mười Nguyễn Văn Lộc. Rất tiếc chỉ được phát hiện khi đã ăn gần hết đĩa salad", nội dung bài đăng viết.

Bài đăng được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến dư luận xôn xao, đa số các bình luận đều tỏ ra hoang mang và bất bình với cách phục vụ của nhà hàng.

Liên quan đến sự việc trên, hôm nay 15.5, chuỗi nhà hàng Sườn Mười đã đăng tải bài viết xin lỗi khách hàng trên fanpage chính thức.

Theo đó, nhà hàng này đã xin lỗi chị Dieu Nhat - người đăng tải bài viết trên mạng xã hội và tất cả các khách hàng đã dùng bữa vào trưa 14.5.

"Ngay sau khi nhận được thông tin sự việc, quản lý chuỗi Sườn Mười đã cố gắng liên hệ để xin lỗi chị Dieu Nhat qua tin nhắn cá nhân, qua bình luận ở bài đăng của chị nhưng chưa nhận được phản hồi. Rất mong chị phản hồi để phía nhà hàng hỏi thăm tình hình sức khoẻ và đưa đi thăm khám", bài đăng viết.

Cho rằng đây là lỗi rất nghiêm trọng trong việc quản lý chất lượng và chế biến sản phẩm, chuỗi nhà hàng Sườn Mười đã tiến hành kiểm tra hoạt động của cơ sở trên phố Nguyễn Văn Lộc, đồng thời rà soát tất cả các cơ sở thuộc hệ thống của Sườn Mười về quy trình thực hiện món.

Cơ sở trên phố Nguyễn Văn Lộc cũng bị đình chỉ hoạt động để tiến hành rà soát, tìm hiểu nguyên nhân sự cố; kiểm điểm bộ phận bếp cũng như nhân viên phục vụ, đào tạo lại toàn bộ nhân viên trong 2 ngày 15 - 16.5.

"Chúng tôi đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; đã ban hành những quy định, quy trình trong sản xuất; đã thực hiện đào tạo nhưng nhân viên bếp đã cẩu thả trong khâu chế biến và quản lý nhà hàng đã buông lỏng kiểm soát liên tục nên không đảm bảo tiêu chuẩn rau xanh cung cấp đến tay khách hàng. Chúng tôi xin nhận mọi trách nhiệm về phía nhà hàng", phía nhà hàng thông tin.

Trao đổi với Thanh Niên chiều nay 15.5, một cán bộ UBND Q.Hà Đông cho biết, ngay sau khi nắm bắt được thông tin, UBND Q.Hà Đông đã chỉ đạo phòng y tế phối hợp UBND phường kiểm tra, xác minh thông tin tại nhà hàng. Tại thời điểm đoàn kiểm tra có mặt, cơ sở này đã đóng cửa.

Khi cán bộ đoàn kiểm tra liên hệ với quản lý của nhà hàng thì nhận được thông tin cơ sở tự đóng cửa để rà soát lại quy trình và chấn chỉnh thiếu sót trong quy trình chế biến thực phẩm tại cơ sở này. Bên cạnh đó, UBND Q.Hà Đông cũng chỉ đạo sẽ kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm của nhà hàng này.

"Cơ sở này thuộc doanh nghiệp nên do Chi cục An toàn thực phẩm TP.Hà Nội (Sở Y tế Hà Nội) cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Cơ sở này đã được cấp giấy chứng nhận vào tháng 11.2022", vị này thông tin thêm.