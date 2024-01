Bị truy thu phụ cấp, các phòng GD-ĐT ở Nghệ An thiếu người làm việc

Vừa qua, Sở Tài chính Nghệ An phát văn bản đề nghị các huyện, thị ở Nghệ An truy thu hơn 10 tỉ đồng đã chi trả chế độ phụ cấp thâm niên và phụ cấp đứng lớp cho hàng trăm cán bộ, giáo viên (GV) được biệt phái về làm việc tại các phòng GD-ĐT huyện, thị trong thời gian qua. Ngoài ra, sở này cũng đề nghị không tiếp tục chi trả các khoản phụ cấp nói trên cho các chuyên viên là GV biệt phái vì không đúng quy định. Sự việc này đã khiến nhiều chuyên viên từng là GV, hiệu trưởng, hiệu phó các trường đồng loạt xin quay về trường để làm công tác giảng dạy.



Các chuyên viên Phòng GD-ĐT H.Diễn Châu (Nghệ An), những nhà giáo có năng lực được điều động về công tác tại đây KHÁNH HOAN

Việc điều chuyển GV, hiệu trưởng, hiệu phó về làm chuyên viên tại phòng GD-ĐT các huyện được tỉnh Nghệ An thực hiện từ năm 2012, do thiếu chuyên viên. Ngoài tiền lương, những người này được hưởng phụ cấp thâm niên và phụ cấp đứng lớp vì có tham gia tập huấn. Tuy nhiên, đến năm 2018, Sở Tài chính Nghệ An "tuýt còi" khi cho rằng việc chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi theo công văn của UBND tỉnh Nghệ An không còn đúng với tinh thần trong Quyết định số 42 của Thủ tướng Chính phủ về bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý giáo dục, do Quyết định 42 đã hết hiệu lực từ tháng 5.2015.

Mới đây, Sở GD-ĐT Nghệ An gửi văn bản lên UBND tỉnh Nghệ An cho rằng viên chức biệt phái ở phòng GD-ĐT là nhà giáo, có tham gia giảng dạy nhưng không được chi trả chế độ phụ cấp nhà giáo là không đúng quy định. Việc cắt các chế độ sẽ ảnh hưởng đến vị trí việc làm, do họ đang là nhà giáo nên ảnh hưởng đến chế độ thăng hạng chức danh nghề nghiệp, ảnh hưởng đến việc thực hiện chế độ tiền lương mới năm 2024.

Theo ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An, viên chức sự nghiệp ở các phòng GD-ĐT được biệt phái là những cán bộ quản lý, GV giỏi, có kinh nghiệm, năng lực chuyên môn và nghiệp vụ ở các đơn vị trường học. Nếu họ không có chế độ phụ cấp nào thì gây ra sự bất bình đẳng về chế độ trong đội ngũ công chức, viên chức, khiến các phòng GD-ĐT thiếu người làm việc, ảnh hưởng trong việc quản lý hướng dẫn chuyên môn.

Để gỡ khó cho ngành, Sở GD-ĐT Nghệ An đề nghị UBND tỉnh Nghệ An đồng ý để UBND cấp huyện bố trí cán bộ quản lý, GV các trường học trực thuộc đến làm việc tại các phòng GD-ĐT và được hưởng chế độ công tác đối với GV tại các trường ở địa bàn trung tâm. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có quyết định cuối cùng của UBND tỉnh Nghệ An.