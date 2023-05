Bị xịt hơi cay, 1 người sắc phục công an ở TP.HCM quyết bắt nghi can trộm xe

Ngày 11.5, mạng xã hội chia sẻ clip một người mặc sắc phục công an đuổi theo 3 nghi can trộm xe máy. Người này bị nghi can trộm xe xịt hơi cay nhưng vẫn cố gắng quật ngã một nghi can.

Hành động của người mặc sắc phục công an này nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.



Theo đó, đoạn clip dài gần 1 phút ghi lại cảnh 1 người mặc sắc phục công an chạy bộ đuổi theo 2 người đi xe máy và 1 người chạy bộ trên đường.

Người chạy bộ bị truy đuổi cố nhảy lên xe máy nhưng không thành. Thấy người mặc sắc phục công an áp sát, người ngồi sau xe máy xịt hơi cay về phía người truy đuổi để giải cứu đồng bọn.

Dù bị xịt hơi cay thẳng vào mặt, người mặc sắc phục công an vẫn cố đuổi theo, nắm được cổ áo của người chạy bộ, quật ngã xuống đường. Lúc này, người dân xung quanh cũng chạy đến hỗ trợ khống chế. Thấy vậy, 2 người còn lại đi xe máy rồ ga tẩu thoát.

Camera ghi lại người nam mặc sắc phục công an chạy bộ truy đuổi nghi can trộm xe và bị xịt hơi cay CẮT TỪ CLIP

Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra trên đường Bạch Đằng, P.2, Q.Tân Bình (TP.HCM) vào chiều 10.5.

Có mặt tại nơi xảy ra vụ việc, người dân cho biết 3 người bị truy đuổi nghi vấn trộm xe máy tại 1 cửa hàng và bị công an phát hiện nên bỏ chạy.

Một nghi can bị bắt, sau đó được đưa về trụ sở công an để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.

Đoạn clip sau khi xuất hiện trên mạng, nhiều người đã bình luận, dành tặng những lời khen ngợi cho người nam mặc sắc phục công an trong clip.

Cùng ngày, Công an Q.Tân Bình xác nhận đoạn clip ghi lại vụ việc xảy ra trên địa bàn và sẽ cung cấp thông tin cụ thể sau.