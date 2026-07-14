Bia nội địa nâng tầm chất lượng, đồng hành trải nghiệm ẩm thực chuẩn quốc tế

Với dòng Bia Saigon Special, SABECO cũng đang theo đuổi tham vọng đó, tiếp tục hiện diện một cách gần gũi trong những dịp gặp gỡ sum họp của người Việt, đồng thời chinh phục cả những trải nghiệm ẩm thực đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Thương hiệu bia Việt Nam đồng hành cùng trải nghiệm ẩm thực đạt chuẩn MICHELIN

Với nhiều thế hệ người Việt Nam, một chai Bia Saigon trên bàn ăn cuối tuần hay vài lon Bia 333 trong buổi hẹn với bạn bè là hình ảnh quá đỗi quen thuộc. Các dòng sản phẩm ấy của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) hiện diện trong đời sống thường nhật một cách tự nhiên, như đã gắn liền với những bữa cơm gia đình, những cuộc hẹn sau giờ làm đến các dịp sum họp cùng người thân và bạn bè.

Trong danh mục sản phẩm của SABECO, Bia Saigon Special là một trong những dòng bia được người tiêu dùng Việt ưa chuộng nhờ hương thơm đậm đà, vị bia êm mượt kéo dài, dễ kết hợp với nhiều món ăn và phù hợp với nhiều dịp gặp gỡ. Không chỉ là một lựa chọn quen thuộc, dòng bia này còn mang tinh thần cải tiến không ngừng, vừa duy trì kết nối gần gũi với nhiều thế hệ, vừa chủ động bước vào những không gian trải nghiệm mới giàu cảm xúc, góp phần tạo thêm những khoảnh khắc đáng nhớ cho người dùng. Nối tiếp những mục tiêu này, Bia Saigon Special vừa qua đã công bố kéo dài sự hợp tác cùng MICHELIN Guide sang năm thứ tư. Sự hợp tác liên tục nhiều năm thể hiện quyết tâm của SABECO trong việc đưa sản phẩm bia nội địa mang tính "quốc dân" vào những không gian ẩm thực có tiêu chuẩn cao hơn, nơi món ăn, đồ uống và trải nghiệm tổng thể đều được chú trọng.

Bia Saigon Special và MICHELIN Guide đã đồng hành cùng nhau tới năm thứ tư liên tiếp ẢNH: MICHELIN GUIDE

Khát vọng chung đưa ẩm thực Việt lan tỏa rộng rãi khắp thế giới

Theo báo cáo The Future of Food 2026 - Asia Pacific, Việt Nam được đánh giá là thị trường ẩm thực "phát triển mạnh mẽ nhất Đông Nam Á", xuất sắc nằm trong nhóm 10 điểm đến dẫn đầu khu vực về mức độ ưu tiên ẩm thực địa phương, với tỷ lệ bình chọn tương đương Nhật Bản và cao hơn Thái Lan. Trước tiềm năng này của nền ẩm thực Việt, SABECO đang tiếp tục thể hiện năng lực như một "anh cả" thị trường bia nội địa, vừa gắn bó với những món ăn trên mâm cơm truyền thống trong đời sống hằng ngày, vừa chủ động làm mới hình ảnh để phù hợp với những không gian thưởng thức hiện đại.

Bà Patsy Lim - Phó tổng giám đốc phụ trách Marketing của SABECO, cho biết: "Chúng tôi nhìn thấy cơ hội để các dòng bia nội địa đóng vai trò lớn hơn trong hành trình phát triển về trải nghiệm ẩm thực của người tiêu dùng. SABECO mong muốn mang đến những sản phẩm vừa phản ánh bản sắc Việt, vừa đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao về chất lượng và trải nghiệm".

MICHELIN Guide Việt Nam 2026 giới thiệu tổng cộng 193 cơ sở ăn uống, với 11 nhà hàng đạt một sao MICHELIN đánh dấu sự trưởng thành của ẩm thực Việt

ẢNH: MICHELIN GUIDE

Giải thưởng quốc tế khẳng định chất lượng sản phẩm

Tham vọng đưa các thương hiệu của mình có mặt trên những bàn ăn tiêu chuẩn quốc tế đã được SABECO nỗ lực thực hiện hóa một cách bền bỉ, với quá trình hoàn thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm bài bản. Bằng chứng là trong nhiều năm qua, các dòng bia của SABECO đã liên tục được ghi nhận ở nhiều cuộc thi quốc tế.

Tại cuộc thi bia Úc Melbourne Royal Australian International Beer Awards 2026 - Giải bia thường niên hàng đầu thế giới, nhiều sản phẩm của SABECO xuất sắc chinh phục hội đồng chuyên môn. Cụ thể, dòng Bia Saigon Lager và Bia 333 đã giành huy chương Bạc, trong khi đó Bia Lạc Việt, Bia Saigon Special, Bia Saigon Export Premium và Bia Saigon Chill lần lượt đạt huy chương Đồng ở nhiều hạng mục quan trọng. Không chỉ chinh phục giải thưởng bia Úc, tại cuộc thi World Beer Championships - Spring Seasonals tổ chức tại Mỹ mới đây, SABECO tiếp tục ghi dấu ấn khi cả 3 dòng bia tham dự - Bia Saigon Lager, Bia 333 và Bia 333 Pilsner - đều giành huy chương Bạc.

SABECO tiếp tục đạt những thành tích ấn tượng tại cuộc thi World Beer Championships - Spring Seasonals năm 2026 diễn ra ở Mỹ

Những giải thưởng này cho thấy các dòng bia quen thuộc với người Việt không chỉ có chỗ đứng ở thị trường trong nước, mà còn được công nhận chất lượng và hương vị tại các sân chơi quốc tế.

Sự đồng hành với MICHELIN Guide, cùng các giải thưởng quốc tế đã đạt được, cho thấy SABECO đang từng bước đưa bia Việt Nam từ những bàn ăn dân dã, truyền thống đến các không gian ẩm thực được đánh giá theo tiêu chuẩn quốc tế. Hành trình ấy cũng chính là lời khẳng định chất lượng sản phẩm từ SABECO, đồng thời góp phần lan tỏa văn hóa ẩm thực nước nhà, qua hương vị món ăn, thức uống đi kèm và tinh thần sẻ chia - tinh túy tạo nên bản sắc riêng trên bàn ăn Việt.

* Người dưới 18 tuổi không được uống rượu, bia