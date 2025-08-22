Bia Saigon Dragon Cup 2025: Bia Saigon tiếp lửa cho bóng đá Việt vươn xa

Chắp cánh cho bóng đá sân bảy vươn ra thế giới

Ngay từ khi khởi động, Bia Saigon Dragon Cup 2025 đã cho thấy quy mô tổ chức bài bản. Giải đấu đã diễn ra tại hàng chục tỉnh thành, thu hút hàng trăm đội bóng tham dự, tạo nên một không khí bóng đá sôi nổi và lành mạnh. Hàng ngàn cầu thủ phong trào thông qua sân chơi do Bia Saigon tổ chức đã có dịp được thể hiện tài năng và gắn kết với các chân sút cùng chung đam mê bóng đá.

Vòng chung kết toàn quốc khép lại với chức vô địch thuộc về Thiên Khôi FC sau một trận đấu kịch tính và đầy cống hiến. Tuy nhiên, điểm nhấn đáng chú ý của giải đấu năm nay còn nằm ở việc Bia Saigon mang những cá nhân xuất sắc nhất của bóng đá phong trào đến với đấu trường quốc tế.

Một đội tuyển đặc biệt – VPL Dream Team – đã được thành lập từ những cầu thủ có màn trình diễn ấn tượng nhất. Đội đã có trận giao hữu quý báu với đội tuyển Vietnam All Stars vào ngày 3/8, mang đến cơ hội học hỏi kinh nghiệm từ các tuyển thủ quốc gia như Tiến Linh, Bùi Tiến Dũng, Duy Mạnh, Hai Long…

Lần đầu tiên, đội tuyển chọn bóng đá 7 người quốc gia - VPL Dream Team - được thành lập ngay sau trận chung kết Bia Saigon Dragon Cup

Tiếp đó, vào ngày 15 và 17 tháng 8, VPL Dream Team đã có những trận thi đấu quốc tế đầu tiên. Việc được đối đầu với những đội bóng mạnh trong khu vực mang đến cho các cầu thủ cơ hội cọ xát quý giá, một trải nghiệm chỉ có được tại giải đấu này. Với quy mô được mở rộng, Bia Saigon Dragon Cup 2025 đã thực sự trở thành cầu nối, giúp các cầu thủ bán chuyên có được cơ hội quý giá để phát triển bản thân.

Anh Nguyễn Việt Phong, một thành viên của VPL Dream Team, chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia một giải đấu có sự đầu tư và tổ chức chuyên nghiệp đến vậy. Cơ hội được thi đấu với các đội bạn đến từ Malaysia và Thái Lan thực sự rất giá trị, giúp chúng tôi biết mình đang ở đâu và cần cải thiện điều gì. Tôi cũng thấy rất tự hào về sự gắn kết của anh em Việt Nam và trân trọng sân chơi mà Bia Saigon đã tạo ra - nó không chỉ là giải đấu mà còn là động lực để các cầu thủ phong trào như chúng tôi tiếp tục theo đuổi đam mê".

Một giải đấu, một tinh thần gắn kết

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, Bia Saigon Dragon Cup 2025 còn ghi nhận sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng người hâm mộ. Tinh thần gắn kết được thể hiện rõ nét từ sân cỏ đến các nền tảng trực tuyến.

Tại các sân vận động, tiếng hô "DZÔ" vang dội khắp khán đài không chỉ là lời cổ vũ, mà còn là hiện thân rõ nét của tinh thần gắn kết - tinh thần mà Bia Saigon luôn tự hào đại diện. Tiếng hô không chỉ dành cho những bàn thắng, mà còn là lời động viên, khích lệ tinh thần thi đấu từ người hâm mộ tới các cầu thủ.

Tinh thần này cũng được lan tỏa thông qua các hoạt động trực tuyến. Chiến dịch "Dzô Vang Gắn Kết" đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi, khuyến khích người hâm mộ cùng nhau tạo nên không khí cổ vũ chung. Qua các hoạt động tương tác như tạo ảnh AI hay ghi âm lời cổ vũ, Bia Saigon đã thành công trong việc gắn kết người hâm mộ trên cả nước, giúp mỗi người cảm thấy mình là một phần của giải đấu.

Nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng như Hoa hậu Tiểu Vy hay cầu thủ Tiến Linh, Thành Chung cũng hào hứng tham gia tạo ảnh Zalo AI, góp phần đưa trào lưu lan tỏa trên mạng xã hộ

Đặc biệt, tiếng "DZÔ" còn là cảm hứng cho bài hát cổ động của giải đấu. Bản nhạc với tiết tấu sôi nổi đã được vang lên ở các trận đấu quan trọng, góp phần tạo nên một không khí thể thao văn minh và đầy hứng khởi, thể hiện sự đồng hành của Bia Saigon trong việc gắn kết tất cả mọi người qua tình yêu bóng đá văn minh.

Bài hát “Dzô Vang Gắn Kết” vang lên trong các trận giao hữu quốc gia và quốc tế, thổi bùng lên ngọn lửa đam mê bóng đá và tinh thần gắn kết trên khắp khán đài

Bạn Minh Anh (25 tuổi, TP.HCM) cho biết: "Tôi theo dõi giải đấu qua các kênh trực tuyến. Các hoạt động tương tác và bài hát cổ động làm tôi cảm thấy không khí rất gần gũi. Nó cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của ban tổ chức và nhãn hàng, không chỉ cho cầu thủ mà còn cho cả khán giả. Đây là một tín hiệu tốt cho bóng đá phong trào".

Hành trình của Bia Saigon Dragon Cup 2025 đã kết thúc, nhưng những giá trị mà giải đấu mang lại về sự gắn kết cộng đồng và cơ hội phát triển cho cầu thủ sẽ còn tiếp tục phát huy. Qua đó, Bia Saigon tiếp tục khẳng định vai trò là một thương hiệu không chỉ đồng hành cùng sự phát triển của thể thao nước nhà mà còn tạo cầu nối gắn kết tất cả mọi người.