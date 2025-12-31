Bia Saigon - Mang trải nghiệm 'Tỏa sắc Tết' đến với Hozo City Tết Fest 2025

"Tỏa Tết lớn" chuẩn phong cách Sài Gòn!

Gắn bó với Sài Gòn qua nhiều thế hệ, Bia Saigon đã trở thành một biểu tượng cho tinh thần gắn kết của người Việt. Nối tiếp thành công cùng City Tết Fest 2024, Bia Saigon tiếp tục đồng hành với Hozo City Tết Fest 2025 trong vai trò Nhà tài trợ chiến lược với thông điệp "Tỏa Tết Lớn".

Bia Saigon tin rằng "Tết Lớn" là khi mọi người cùng kết nối, vượt qua mọi khác biệt về vùng miền. Tại Hozo City Tết Fest 2025, Bia Saigon khởi động một mùa Tết rộn ràng được tái hiện qua lăng kính của một đô thị cởi mở, đa dạng và gắn kết. Đại diện từ Bia Saigon chia sẻ: "Trong không gian trải nghiệm của Bia Saigon được thiết kế như một điểm chạm để du khách cùng "Tỏa Sắc Tết Saigon", nơi mỗi người có thể cảm nhận trọn vẹn tinh thần Sài Gòn trong từng hoạt động trải nghiệm".

Bia Saigon mong muốn mang đến những trải nghiệm đặc trưng của không khí Tết Sài Gòn, khơi dậy niềm tự hào thông qua các dòng sản phẩm Bia Saigon Lager, Bia Saigon Special và Bia Saigon Chill đại diện cho các lát cắt bản sắc riêng của Sài Gòn - từ những "vibe" tiệc tùng sôi động, ẩm thực địa phương đẳng cấp Michelin đến nhưng kết nối vô hạn trong tinh thần cởi mở, hòa nhập, kết nối.

Bia Saigon với tinh thần “Tỏa Sắc Tết Saigon” mang tới trải nghiệm đa giác quan tại Hozo City Tết Fest

Thông điệp này cũng hưởng ứng trọn vẹn tinh thần đã được đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, chia sẻ: "Sự kiện mang ý nghĩa quan trọng trong việc khẳng định thương hiệu TP.HCM - một thành phố sống động, sáng tạo và luôn rộng mở với những thử nghiệm, xu hướng mới của đời sống văn hóa đương đại".

Không gian trải nghiệm mang theo các sắc thái Tết cùng Bia Saigon

Tại Hozo City Tết Fest 2025, Bia Saigon mang đến ba khu vực trải nghiệm đại diện cho ba lát cắt bản sắc đặc trưng của Tết Sài Gòn. Bia Saigon Lager Zone với ý tưởng "Tỏa sắc gắn kết" được lấy cảm hứng từ một Sài Gòn luôn chào đón mọi người từ nhiều vùng miền cùng bản sắc văn hóa đa dạng. Khu vực mở ra trải nghiệm văn hóa thông qua các trò chơi tương tác dựa trên những lời mời gắn kết dịp Tết theo văn hóa của nhiều vùng miền được in trên lon Lager Tết.

Bia Saigon Special Zone mang theo thông điệp "Tỏa vị đặc sắc" với khu Special tôn vinh Sài Gòn như một thành phố chứa đựng nhiều điều bất ngờ, nơi du khách có thể tìm thấy được các món ăn chuẩn Michelin ngay tại một quán vỉa hè. Khu Special hợp tác cùng các đơn vị ẩm thực được Michelin Guide vinh danh, giúp du khách có cơ hội thưởng thức món ăn chuẩn Michelin kết hợp với trình diễn nghệ thuật đặc biệt và hoạt động "Gắp Lộc" với nhiều phần quà hấp dẫn.

Bia Saigon Chill Zone giúp "Tỏa tiệc vui" khắc họa không khí tiệc tùng bất tận, nhịp sống giàu năng lượng tại thành phố sôi động bậc nhất Việt Nam. Chill Zone là điểm hẹn âm nhạc với DJ, chill bar - Nơi các DJ chuyên nghiệp sẽ chơi nhạc theo thể loại do du khách tham gia lựa chọn, Idol Party Hub là nơi bạn có cơ hội chụp ảnh cùng hình ảnh ảo của idol và "cháy" hết mình cùng 52Hz! để tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ.

Bia Saigon sẽ chính thức hiện diện tại Hozo City Tết Fest 2025 từ ngày 27 - 31.12 , hứa hẹn mang đến chuỗi trải nghiệm hiện đại, độc đáo. Mỗi không gian là một cung bậc cảm xúc đi kèm nhiều quà tặng may mắn cùng những màn xuất hiện đặc biệt đang chờ đón du khách để cùng nhau tạo nên một "Tết Lớn" trọn vẹn.

Siêu lễ hội hứa hẹn bùng nổ đa giác quan độc đáo

Hozo City Tết Fest là sự kết hợp độc đáo giữa HOZO - Liên hoan âm nhạc quốc tế cùng CITY TẾT FEST - Thương hiệu lễ hội văn hóa đương đại đặc trưng mỗi dịp Tết. Lễ hội diễn với chủ đề "CITY-MAZE-ING - Muôn sắc bất ngờ", tạo nên một biểu tượng văn hóa - du lịch quốc tế mới tại TP.HCM.

Siêu lễ hội trải nghiệm văn hóa, âm nhạc, nghệ thuật và cộng đồng Hozo City Tết Fest: diễn ra từ 27.12 đến 31.12.2025 với chủ đề "City-maze-ing - muôn sắc bất ngờ"

Hành trình bắt đầu từ các đại nhạc hội hoành tráng với sự góp mặt của hơn 30 nghệ sĩ hàng đầu trong nước và quốc tế. Cùng với đó là trải nghiệm văn hóa ẩm thực bản sắc MÊ VỊ® cùng triển lãm kiến trúc Mê Tales®, giúp du khách đến với không gian kể chuyện ẩm thực đặc sắc, quy tụ nhiều nhà hàng nằm trong danh sách Michelin.

Yếu tố nghệ thuật có vai trò giải mã dòng chảy văn hóa đô thị thông qua chuỗi triển lãm di động Immersive, nơi nghệ thuật thị giác kết hợp cùng triển lãm đa phương tiện, công nghệ giao thoa. Bên cạnh đó, các hoạt động cộng đồng mở ra không gian mua sắm và tôn vinh sức sáng tạo Việt, tạo nên điểm hẹn văn hóa bùng nổ dịp Tết. Sự kiện là một hành trình khám phá đa chiều về ẩm thực, âm nhạc, nghệ thuật, kết nối cộng đồng - giúp mọi người gắn kết, cùng hòa vào không khí "Tỏa Tết Lớn" đậm chất Sài Gòn.