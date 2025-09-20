Bia Saigon - viết tiếp câu chuyện mang giá trị tốt đẹp trong Việt Nam Vươn Mình

Việt Nam Vươn Mình - Tôn vinh những con người bình dị kiến tạo tương lai bền vững cho đất nước

Chuyên đề Việt Nam Vươn Mình trên VTVGo và Youtube VTV3

Trong một đất nước đang nhanh chóng hội nhập và phát triển, bên cạnh những con số GDP, thành phố mới, công trình đô thị, vẫn có những câu chuyện rất nhỏ – nhưng lại là những mạch nguồn sức mạnh tinh thần, truyền cảm hứng cho cộng đồng. Việt Nam Vươn Mình là một chuỗi phóng sự đặc biệt được xây dựng để kể về những con người bình dị, nhưng với khát vọng và hành động phi thường. Họ có thể là nhà khoa học miệt mài nghiên cứu một loại thuốc cứu người, nghệ sĩ dùng âm nhạc chữa lành vết thương vô hình, hay tình nguyện viên thầm lặng thay đổi đời sống của một vùng quê… Mỗi câu chuyện là một minh chứng sống động rằng phát triển bền vững không chỉ là chuyện tăng trưởng kinh tế, mà là sự phát triển toàn diện—về con người, về văn hóa, về cộng đồng.

Những cá nhân được vinh danh trong Việt Nam Vươn Mình đã cống hiến thời gian, trí tuệ, và trái tim mình để lan tỏa các giá trị tốt đẹp: lòng nhân ái, tinh thần vượt qua khó khăn, ý chí biến đổi thực tế cuộc sống. Họ không chờ lời khen hay sự chú ý; họ làm việc vì cái lớn lao hơn: một xã hội vững mạnh, một tương lai tốt đẹp hơn cho lớp trẻ, cho cộng đồng, cho đất nước.

Bia Saigon - Cùng lan tỏa khát vọng Việt Nam gắn kết vươn cao

Trong hành trình vươn mình của đất nước, mỗi con người, mỗi thương hiệu đều có một cách riêng để góp sức. Và Bia Saigon, không chỉ là một sản phẩm quen thuộc, mà còn tôn vinh tinh thần Việt Nam luôn hướng về phía trước, luôn tin vào những giá trị tốt đẹp và bền vững.

Câu chuyện của GS. TS. Lê Huy Hàm – người dành cả cuộc đời nghiên cứu để tạo ra những giống lúa chịu hạn, chịu mặn, giúp người nông dân vượt qua khắc nghiệt – là một hành trình âm thầm nhưng vô cùng ý nghĩa. Đó là câu chuyện của một người thầy, một nhà khoa học đặt trái tim mình xuống từng thửa ruộng, từng hạt gạo, để giúp đất nước đi lên từ chính những điều gần gũi nhất.

GS. TS. Lê Huy Hàm không chỉ tạo ra giống lúa – ông còn gieo niềm tin: rằng khoa học Việt có thể giải quyết bài toán của thực tiễn, rằng con người Việt Nam đủ năng lực để tự chủ và phát triển bền vững.

Và Bia Saigon cũng đang viết nên câu chuyện của riêng mình – một câu chuyện về sự kết nối, sẻ chia và khát vọng lan tỏa niềm tin. Bằng tất cả tình yêu dành cho con người Việt Nam, thương hiệu này không ngừng đồng hành cùng cộng đồng, cùng những con người tử tế và cống hiến - như một cách để góp thêm tiếng nói, góp thêm động lực trên hành trình vươn cao của dân tộc.

Nếu ông Hàm chọn cống hiến bằng tri thức, bằng những hạt giống sinh ra từ khát vọng nuôi sống con người, thì Bia Saigon chọn đồng hành bằng những giá trị gắn kết - khơi dậy niềm tin, niềm tự hào và tinh thần không ngừng tiến lên.

Dù mỗi người một con đường, nhưng tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung: niềm tin vào một Việt Nam ngày càng mạnh mẽ, nhân ái và vươn tầm thế giới.

