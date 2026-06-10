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Bia Tuborg bắt tay Jay Park: Khởi động chiến dịch ‘Sao Phải Theo Chuẩn’ mùa hè 2026

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10/06/2026 17:00 GMT+7

Bia Tuborg kết hợp cùng rapper Jay Park chính thức ra mắt chiến dịch 'Sao Phải Theo Chuẩn' tại Việt Nam. Đây là bước chuyển mình chiến lược của Tuborg nhằm thấu cảm và bảo vệ cá tính độc bản của Gen Z trước áp lực 'phải hoàn hảo' từ đời thực đến mạng xã hội.

Để cụ thể hóa tinh thần này, Tuborg mang đến hành động biểu tượng "Giật nắp". Chiếc nắp giật "độc bản" đóng vai trò như chiếc van xả, nơi mỗi tiếng "póc" vang lên giúp người trẻ rũ bỏ nhãn dán để giải phóng bản sắc cá nhân.

Bia Tuborg bắt tay Jay Park: Khởi động chiến dịch ‘Sao Phải Theo Chuẩn’ mùa hè 2026 - Ảnh 1.

Sự đồng điệu này được nâng tầm qua cú bắt tay cùng Đại sứ toàn cầu Jay Park. Từng rũ bỏ chiếc khuôn an toàn để tự kiến tạo đế chế âm nhạc riêng, Jay Park chính là nguồn cảm hứng cho tuyên ngôn: Bản sắc cá nhân là duy nhất, không khuôn mẫu nào có quyền định nghĩa bạn. Tinh thần đó sẽ hiện thực hóa bằng "trạm xả áp khổng lồ" mùa hè này với khởi đầu là đồng hành cùng siêu nhạc hội K-PULSE tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội vào ngày 6 - 7.6, nơi âm nhạc của Jay Park đã cộng hưởng cùng vị bia Tuborg để kích hoạt năng lượng tự do kịch trần.

Vượt trên ý nghĩa một chiến dịch thông thường, "Sao Phải Theo Chuẩn" là lời tuyên ngôn sống cảm hứng từ bia Tuborg. Mỗi chiếc nắp giật mở ra không chỉ khởi động cuộc vui, mà còn tiếp thêm năng lượng để người trẻ tự tin cởi trói khỏi áp lực độc hại, tự viết nên luật chơi và tỏa sáng theo công thức của riêng mình.

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Bia Tuborg Sao phải theo chuẩn Jay Park
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