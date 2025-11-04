Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

BIC đồng hành cùng khách hàng khắc phục hậu quả mưa lũ miền Trung

Nguồn: BIDV
04/11/2025 16:23 GMT+7

Cuối tháng 10.2025, miền Trung Việt Nam hứng chịu đợt mưa lũ nghiêm trọng với lượng mưa kỷ lục, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Nhiều địa phương như Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi bị ngập sâu trên diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống dân cư và hoạt động sản xuất - kinh doanh. Đồng hành với người dân miền Trung ứng phó với hậu quả thiên tai, Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đã nhanh chóng triển khai các công tác giám định và hỗ trợ khách hàng xử lý bồi thường tại các khu vực bị ảnh hưởng.

BIC đồng hành cùng khách hàng khắc phục hậu quả mưa lũ miền Trung - Ảnh 1.

BIC tiếp cận hiện hiện trường tổn thất khi nước lũ còn chưa rút hoàn toàn

Theo thống kê đến ngày 3.11.2025, BIC đã ghi nhận hơn 150 vụ tổn thất, tập trung chủ yếu ở các nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới và bảo hiểm tài sản - kỹ thuật. Tổng giá trị bồi thường ước tính trên 40 tỉ đồng.

Ngay khi điều kiện thời tiết cho phép, BIC đã nhanh chóng triển khai lực lượng giám định bồi thường đến các khu vực bị ngập lụt để thăm hỏi, ghi nhận tổn thất, tư vấn và hướng dẫn khách hàng các biện pháp xử lý ban đầu nhằm hạn chế thiệt hại. Đồng thời, BIC cũng phối hợp chặt chẽ với các công ty giám định độc lập để khẩn trương xác định mức độ tổn thất, làm cơ sở cho việc xem xét tạm ứng hoặc thực hiện chi trả bồi thường kịp thời cho khách hàng. Tại nhiều địa phương, cán bộ BIC đã vượt mọi khó khăn về giao thông, thời tiết và điều kiện tiếp cận để có mặt khi nước lũ còn chưa rút hoàn toàn, nhằm ghi nhận thiệt hại kịp thời và hỗ trợ khách hàng xử lý các thủ tục bồi thường.

BIC đồng hành cùng khách hàng khắc phục hậu quả mưa lũ miền Trung
