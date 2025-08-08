Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa
Những ngôi làng tuyệt đẹp ven biển:

Bích Đầm - miền xanh hoang sơ giữa vịnh Nha Trang

Bá Duy
Bá Duy
08/08/2025 05:57 GMT+7

Thời gian gần đây, khu vực tổ dân phố Bích Đầm thuộc P.Nha Trang, Khánh Hòa (P.Vĩnh Nguyên, TP.Nha Trang cũ) thu hút sự quan tâm đặc biệt của du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ của làng chài giữa vịnh Nha Trang.

Nước biển xanh như ngọc bích quanh năm cùng mô hình du lịch cộng đồng mới được phê duyệt đang biến nơi đây thành điểm đến hấp dẫn.

Bích Đầm - miền xanh hoang sơ giữa vịnh Nha Trang- Ảnh 1.

Khung cảnh đẹp như tranh tại Bích Đầm

ẢNH: BÁ DUY

Làng chài Bích Đầm nằm trên cụm đảo Hòn Tre, cách bờ biển Nha Trang hơn 8 hải lý (khoảng 15 km) về phía đông bắc. Để đến được làng chài này, du khách có thể đi từ cảng dân sinh Phú Quý, bắt chuyến tàu duy nhất khởi hành lúc 11 giờ hằng ngày, hành trình khoảng 1 giờ 30 phút với chi phí 30.000 đồng/người.

Bích Đầm - miền xanh hoang sơ giữa vịnh Nha Trang- Ảnh 2.

Giữa vịnh Nha Trang, Bích Đầm hiện lên như một miền xanh bình yên

ẢNH: BÁ DUY

Miền xanh yên bình

Tên gọi Bích Đầm xuất phát từ màu nước biển xanh như ngọc bích quanh năm bao quanh làng chài. Với hơn 200 hộ dân và 855 nhân khẩu, người dân nơi đây sinh sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, trong đó khai thác thủy sản chiếm 60%.

Bích Đầm - miền xanh hoang sơ giữa vịnh Nha Trang- Ảnh 3.

Hải đăng Hòn Lớn được xây dựng cuối thế kỷ 19, là một trong những ngọn hải đăng cổ nhất VN

ẢNH: BÁ DUY

Điểm thu hút đặc biệt của Bích Đầm là sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên và di tích lịch sử độc đáo. Ngay khi cập bến, du khách sẽ chiêm ngưỡng di tích đình Bích Đầm với cây bàng 150 năm tuổi cao 21 m, được công nhận là Cây di sản vào tháng 6.2024.

Bích Đầm - miền xanh hoang sơ giữa vịnh Nha Trang- Ảnh 4.

Làng chài Bích Đầm nằm trên cụm đảo Hòn Tre, cách bờ biển Nha Trang hơn 8 hải lý

ẢNH: BÁ DUY

Ngoài ra, làng còn sở hữu ngọn hải đăng Hòn Lớn được xây dựng từ năm 1890 - một trong 5 ngọn hải đăng cổ nhất VN, nằm ở độ cao hơn 100 m so với mặt nước biển. Để đến được ngọn hải đăng, du khách phải trekking khoảng 1,5 km qua núi với đường mòn bao phủ bởi vòm cây tự nhiên.

Bích Đầm - miền xanh hoang sơ giữa vịnh Nha Trang- Ảnh 5.

Người dân nơi đây sinh sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy sản

ẢNH: BÁ DUY

Ông Nguyễn Minh Tuy, Tổ trưởng Tổ dân phố Bích Đầm, cho biết: "Tại đây có nhiều di tích lịch sử, văn hóa để du khách khám phá như chùa Bích Sơn, miếu An Thanh, dinh Ông Lớn cùng các bãi tắm đẹp và nghề truyền thống làm mành ốc".

Bích Đầm - miền xanh hoang sơ giữa vịnh Nha Trang- Ảnh 6.

Đình Bích Đầm là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh được xếp hạng năm 2012

ẢNH: BÁ DUY

Mô hình du lịch cộng đồng tiên phong

Đầu tháng 3.2025, UBND TP.Nha Trang cũ đã chính thức phê duyệt Bích Đầm trở thành điểm du lịch cộng đồng theo hướng xanh, bền vững. Ban quản lý du lịch cộng đồng Bích Đầm cũng đã được thành lập, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của làng chài.

Bích Đầm - miền xanh hoang sơ giữa vịnh Nha Trang- Ảnh 7.

Các chiến sĩ bộ đội biên phòng đi tuần tra trong khung cảnh đẹp như tranh tại Bích Đầm

ẢNH: BÁ DUY

Chị Dương Thị Thọ, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố Bích Đầm, chia sẻ: "Mỗi ngày gia đình tôi đón từ 1 - 2 đoàn khách. Hải sản tươi sống như tôm, cá, mực đều có sẵn trên đảo. Chi phí hợp lý, không gian yên bình, món ăn giản dị nhưng tươi ngon đã khiến nhiều du khách quay lại".

Bích Đầm - miền xanh hoang sơ giữa vịnh Nha Trang- Ảnh 8.

Một trong những góc chụp về Bích Đầm được nhiều du khách yêu thích

ẢNH: BÁ DUY

Du khách đến Bích Đầm có thể lưu trú tại gia đình dân cư với giá từ 100.000 đồng/đêm, thưởng thức bánh canh đặc biệt chỉ 20.000 đồng/tô, tham gia các hoạt động như kéo lưới, tìm hiểu nghề làm mành ốc độc đáo của người địa phương. Tuy nhiên, làng chài hiện chưa có điện lưới quốc gia, chủ yếu sử dụng máy phát điện và năng lượng mặt trời.

Bích Đầm - miền xanh hoang sơ giữa vịnh Nha Trang- Ảnh 9.

Bánh canh thơm ngon loại “đặc biệt” với giá chỉ 20.000 đồng/tô tại Bích Đầm

ẢNH: BÁ DUY

Ông Trương Đình Vịnh, Trưởng ban quản lý du lịch cộng đồng Bích Đầm, cho biết: "Thời gian tới, ban sẽ ra mắt các tổ chuyên trách như tổ vận chuyển, tổ ẩm thực, tổ cứu hộ - cứu nạn để đảm bảo dịch vụ đồng bộ".

Bích Đầm - miền xanh hoang sơ giữa vịnh Nha Trang- Ảnh 10.

Bích Đầm có nhiều bãi đá đẹp. Tại đây du khách có thể phóng tầm mắt chiêm ngưỡng nhiều hòn đảo lớn nhỏ trên vịnh Nha Trang

ẢNH: BÁ DUY

Sự phát triển của mô hình du lịch cộng đồng tại Bích Đầm không chỉ mang lại sinh kế mới cho người dân mà còn góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa, lịch sử độc đáo của làng chài giữa vịnh Nha Trang, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững gắn với bảo tồn hệ sinh thái biển. (còn tiếp)

