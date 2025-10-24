Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Bích Phương sau cơn sốt 'Em xinh'

Hải Duy
Hải Duy
24/10/2025 07:07 GMT+7

Hôm 23.10, ca sĩ Bích Phương chính thức trình làng sản phẩm âm nhạc mới mang tên 'Thương'. Đây là món quà cô dành tặng người hâm mộ sau thành công tại chương trình 'Em xinh say hi'.

Bích Phương sau cơn sốt 'Em xinh' - Ảnh 1.

Sau cơn sốt từ chương trình Em xinh say hi, Bích Phương tái xuất với dự án âm nhạc mới mang tên Thương

Ảnh: NVCC

Thương là ca khúc mang giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng và đầy cảm xúc, được sáng tác bởi Tuimi và do 2pillz đảm nhận phần sản xuất âm nhạc. Lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ tích kinh điển Người đẹp ngủ trong rừng, MV được xây dựng với hai yếu tố đối lập nhưng hòa quyện: hoài cổ và hiện đại. Sự kết hợp này giúp phần hình ảnh vừa lãng mạn, vừa thời trang và quyến rũ, đúng với tinh thần nữ tính, tinh tế vốn là đặc trưng của Bích Phương. Thông qua sản phẩm này, nữ ca sĩ muốn khích lệ mọi người nói lời yêu thương khi còn có thể, bởi theo cô, "ái ngữ" là cách chữa lành nhẹ nhàng nhất trong cuộc sống.

Trước đó, Bích Phương từng trình diễn ca khúc Chu kỳ mới trong Em xinh say hi mở đầu cho hành trình âm nhạc mới. Thương là phần tiếp theo trong dự án album đang được cô thực hiện, tiếp tục xoay quanh chủ đề tình yêu. Chia sẻ về nguồn cảm hứng, Bích Phương tâm sự: "Thương là những cảm xúc nhẹ nhàng đến với tôi sau khi đi qua một hành trình dài. Tôi nhận ra rằng người Á Đông thường e dè trong việc nói lời yêu thương. Chính tôi cũng từng như thế, cho đến khi trải qua nhiều chuyện và hiểu rằng khi mình nói ái ngữ, cả người nói và người nghe đều cảm thấy hạnh phúc. Vì thế, tôi muốn luyện tập thói quen ấy, không chỉ trong đời sống mà cả trong âm nhạc của mình".

Có gì trong MV 'Thương' của Bích Phương?

Bích Phương sau cơn sốt 'Em xinh' - Ảnh 2.

Trong MV lần này Bích Phương mang đến một câu chuyện cổ tích nhưng được khai thác dưới góc nhìn khác biệt của nữ ca sĩ

Ảnh: NVCC

Theo nữ ca sĩ, ở mỗi giai đoạn khác nhau, âm nhạc luôn phản chiếu những cảm xúc chân thật nhất của cô. "Tôi luôn trung thực với cảm xúc của mình. Tôi không thể hát những điều không xuất phát từ trái tim ở thời điểm đó. Ở chu kỳ mới này, tôi chỉ muốn gửi gắm năng lượng tích cực, những điều tốt đẹp đến mọi người. Có thể thời gian tới, âm nhạc của tôi sẽ tràn đầy những lời yêu thương mà chúng ta vẫn ngại nói với nhau", Bích Phương bày tỏ.

MV tái hiện một câu chuyện cổ tích nhưng với góc nhìn khác của nữ ca sĩ, thay vì tái hiện nguyên mẫu câu chuyện cổ tích rằng công chúa sẽ được đánh thức bởi nụ hôn của hoàng tử sau giấc ngủ dài, ê kíp đã đảo ngược vai trò nhân vật. Trong MV, "người đẹp" rơi vào giấc ngủ chính là chàng trai do diễn viên Đăng Anh thủ vai. Còn Bích Phương hóa thân thành cô gái đem lòng yêu anh nhưng lại sợ rằng nếu anh tỉnh dậy, họ sẽ không còn bên nhau nữa. Vì thế, cô chọn giữ anh lại mãi mãi bằng cách… không bao giờ hôn anh.

Sản phẩm âm nhạc lần này của Bích Phương được ghi hình tại Đà Lạt, với khung cảnh nên thơ, bảng lảng sương mờ gợi cảm giác cổ tích. Nói về sự trở lại lần này, Bích Phương chia sẻ: "Khi làm nhạc, tôi không cố gắng tạo ra điều gì quá khác biệt hay chạy theo đỉnh cao. Tôi chỉ muốn làm điều đúng với bản thân ở thời điểm hiện tại. Thương đơn giản là cách tôi cập nhật cảm xúc của mình, đưa thông điệp yêu thương vào âm nhạc một cách tự nhiên và nữ tính nhất. Tôi không ra nhạc để chứng tỏ điều gì, mà vì tôi đang yêu âm nhạc trở lại với tâm thế của một người phụ nữ tràn đầy yêu thương và muốn lan tỏa nó đến mọi người".

Khám phá thêm chủ đề

