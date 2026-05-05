BichNa Clinic ra mắt phác đồ mới trị sẹo, trẻ hóa toàn diện

Tiến sĩ, bác sĩ Bích Na - CEO BichNa Clinic và bà Trương Phương Mai - Giám đốc Công ty TNHH Lasera đã ký kết chuyển giao công nghệ Virtue

Ngày 17.4, BichNa Clinic chính thức tổ chức sự kiện ra mắt các phác đồ điều trị mới, đồng thời ký kết chuyển giao công nghệ và hợp tác chiến lược trong lĩnh vực da liễu thẩm mỹ. Trong đó, Regen Exo là phương pháp điều trị hiện đại kết hợp công nghệ vi kim bọc vàng Virtue RF và exosome. Virtue RF đưa trực tiếp năng lượng RF thông qua các đầu kim, đồng thời có thể điều chỉnh độ sâu từ 0.1 mm đến 6 mm, giúp điều trị đa vấn đề da như trẻ hóa da (mặt, mắt, môi, cổ...), giảm mỡ, giảm nếp nhăn, giúp da săn chắc, điều trị lỗ chân lông to và tình trạng sẹo hỗn hợp, rạn da, tăng tiết mồ hôi,... Đồng thời, Exosome được kết hợp ngay sau liệu trình sẽ giúp cấp ẩm, phục hồi, tái tạo da nhanh hơn, giảm các phản ứng viêm, mang lại hiệu ứng da căng bóng.

Với nhu cầu cải thiện độ ẩm và độ mịn của da, Baby Glow được giới thiệu như một giải pháp phù hợp cho các tình trạng da thiếu ẩm, bề mặt kém mịn hoặc xuất hiện nếp nhăn li ti. Với kỹ thuật tiêm thế hệ mới với 8 điểm tiêm sinh học mỗi bên, Baby Glow giúp cải thiện chất lượng da và mang lại hiệu ứng căng bóng tức thì. Đặc biệt, Baby Glow chứa Redensity 1 (HA không liên kết chéo kết hợp 15 dưỡng chất), mang lại hiệu ứng "glow" tự nhiên mà không làm thay đổi thể tích khuôn mặt. Đây là thủ thuật ít xâm lấn, hạn chế downtime mà vẫn hỗ trợ cải thiện độ sáng và độ mịn bề mặt da.

Kết hợp Regen Exo, Baby Glow, Pure Collagen hỗ trợ cải thiện sẹo, căng bóng, trẻ hóa da

Trong khi đó, Pure Collagen tập trung vào việc hỗ trợ tăng mật độ và độ đàn hồi của da. Đây là phác đồ tiêm vi điểm sử dụng Linerase - collagen tươi tinh khiết tiên phong trên thị trường với hàm lượng cao (~6cc), tương đương 100 mg Collagen Type I tinh khiết cao được sử dụng trong các phác đồ giúp hỗ trợ cải thiện sẹo lõm mức độ nhẹ đến trung bình.

Tiến sĩ, bác sĩ Bích Na, CEO BichNa Clinic chia sẻ về phương pháp Regen Exo hiện đại

Song song với việc ra mắt phác đồ, BichNa Clinic cũng ký kết hợp tác chiến lược Baby Glow by Teoxane và ký kết chuyển giao công nghệ Virtue RF, công nghệ yếu tố tăng trưởng chọn lọc Skinuva.

Tiến sĩ, bác sĩ Bích Na - CEO BichNa Clinic và CEO Đỗ Hữu Khôi - Đại diện Teoxane Việt Nam đã ký kết hợp tác chiến lược Baby Glow

Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Thị Bích Na, CEO BichNa Clinic chia sẻ: "Chúng tôi hướng đến xây dựng các phác đồ điều trị chuẩn hóa theo hướng dựa trên bằng chứng khoa học, đồng thời cá nhân hóa theo từng tình trạng da cụ thể. Trên nền tảng đó, việc kết hợp giữa công nghệ năng lượng, hoạt chất sinh học và quy trình điều trị tối ưu giúp cải thiện hiệu quả lâm sàng trong điều trị sẹo, nâng cao chất lượng da, đồng thời hỗ trợ trẻ hóa và cải thiện độ căng bóng một cách an toàn và có kiểm soát.

Bên cạnh hiệu quả điều trị, các phác đồ cũng được định hướng nhằm giảm mức độ xâm lấn, tối ưu thời gian hồi phục và đảm bảo tính phù hợp lâu dài cho từng khách hàng".

Buổi lễ đã đánh dấu bước phát triển trong việc ứng dụng các công nghệ điều trị da và hoạt chất sinh học tại BichNa Clinic, đặc biệt trong các chỉ định liên quan đến sẹo, cải thiện chất lượng da và trẻ hóa da toàn diện. Các phác đồ được định hướng theo hướng giảm xâm lấn, rút ngắn thời gian hồi phục và nâng cao độ an toàn, phù hợp với xu hướng thẩm mỹ nội khoa hiện đại.