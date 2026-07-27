BIDV chuyển đổi xanh: Từ cam kết đến hành động

BIDV tham gia sàn giao dịch các-bon

Sàn giao dịch các-bon chính thức vận hành vào ngày 29.6 và BIDV tham gia ngân hàng thanh toán ngay từ những ngày đầu. Với quy mô lớn, các doanh nghiệp được giao hạn ngạch phát thải khí nhà kính cho năm 2025 và 2026 theo Quyết định 699 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường phần lớn là khách hàng của BIDV. Do đó, BIDV đã chủ động phối hợp với các đơn vị tư vấn để triển khai đào tạo và hỗ trợ các doanh nghiệp trong hoạt động kiểm kê phát thải. Hướng dẫn và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong hoạt động mở tài khoản lưu ký, giao dịch tại các công ty chứng khoán và thực hiện nghiệp vụ mua bán trên sàn.

BIDV kỳ vọng quy mô và thanh khoản thị trường các-bon sẽ ngày càng tăng trưởng và phát triển theo chiều sâu. Các chủ thể tham gia giao dịch không chỉ dừng ở việc thí điểm các doanh nghiệp bắt buộc, mà tiến tới thu hút thêm các nhà đầu tư tài chính, các quỹ phát triển xanh tham gia tự nguyện. Giá giao dịch hạn ngạch và tín chỉ các-bon ổn định và có xu hướng tăng dần sẽ tạo động lực tích lũy và giao dịch thay vì chỉ mua để tuân thủ. Từng bước, cùng cơ quan quản lý tiến tới việc kết nối liên thông thị trường Việt Nam với quốc tế trong giai đoạn vận hành chính thức sàn.

BIDV nhận thấy tín chỉ các-bon là loại tài sản tài chính mới, có thể định giá, giao dịch và tiến tới có thể dùng làm tài sản đảm bảo, qua đó mở rộng đáng kể danh mục công cụ của thị trường vốn Việt Nam. Không những vậy, khi thị trường các-bon vận hành minh bạch, BIDV sẽ tăng cường được hình ảnh với các nhà đầu tư tổ chức quốc tế vốn đặt tiêu chí ESG làm điều kiện tiên quyết khi phân bổ vốn. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell. Ngoài ra, đối với nhiều quốc gia, thị trường các-bon có giá trị như một "hộ chiếu xanh" để tiếp cận dòng vốn quốc tế và tránh bị áp thuế các-bon biên giới (như EU CBAM) từ các thị trường lớn như EU. Từ đó, hệ thống ngân hàng sẽ có thêm nền tảng để tiếp cận nguồn vốn xanh lãi suất thấp từ ADB, IFC, WB – những nguồn vốn chỉ ưu tiền chảy vào những nơi có hạ tầng quản trị các-bon thực chất.

Cùng với đó, thị trường các-bon sẽ sớm trở nên sôi động để có thể mở rộng thêm dịch vụ như tài trợ giao dịch các-bon, tài trợ mua lại tín chỉ các-bon, Token hóa tín chỉ các-bon, cho vay cầm cố bằng tín chỉ các-bon, tư vấn tài chính các-bon,… cũng như nhiều hình thức sản phẩm tài chính "xanh" hấp dẫn khác cho thị trường.

Chiến lược ESG của BIDV

BIDV triển khai chiến lược ESG toàn diện trên ba trụ cột Môi trường, Xã hội và Quản trị với mục tiêu tích hợp các nguyên tắc phát triển bền vững vào hoạt động kinh doanh và quản trị. Trong lĩnh vực tài chính bền vững, BIDV định hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực xanh, đồng hành cùng khách hàng trong quá trình chuyển đổi xanh. Bên cạnh việc cung cấp dịch vụ thanh toán trên sàn giao dịch các-bon bắt buộc, ngân hàng tiếp tục nghiên cứu khung pháp lý và thông lệ thị trường để phát triển sản phẩm, dịch vụ phù hợp với thị trường các-bon tự nguyện. BIDV xác định thị trường các-bon không chỉ là lĩnh vực kinh doanh mới mà còn là một phần của hệ sinh thái hỗ trợ khách hàng đo lường, quản lý và giảm phát thải.

Đồng thời, BIDV xây dựng mô hình ngân hàng xanh thông qua các giải pháp giảm phát thải trong hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, tối ưu vận hành và sử dụng hiệu quả năng lượng, tài nguyên. Các giải pháp này góp phần giảm tác động đến môi trường, nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Trong quản trị, BIDV tích hợp các yếu tố môi trường và xã hội vào hệ thống quản lý rủi ro và hoạt động cấp tín dụng, từng bước nâng cao năng lực nhận diện, đo lường và quản lý các rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu. Đồng thời, BIDV tiếp tục tăng cường quản trị doanh nghiệp, minh bạch thông tin theo thông lệ quốc tế và xây dựng nền tảng dữ liệu, công nghệ phục vụ quản lý, báo cáo, giám sát các hoạt động tài chính xanh và ESG, làm cơ sở cho việc phân bổ nguồn lực hiệu quả.

BIDV xác định phát triển bền vững không chỉ gắn với bảo vệ môi trường mà còn hướng tới tạo dựng giá trị lâu dài cho con người và xã hội thông qua nâng cao trải nghiệm khách hàng, xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc, bảo đảm quyền lợi người lao động và đóng góp tích cực cho cộng đồng.

BIDV tự hào là ngân hàng tiên phong trên thị trường xây dựng Chiến lược phát triển bền vững và thực hành ESG giai đoạn 2026 - 2030 (Chiến lược ESG) như là một trọng tâm trong chiến lược phát triển dài hạn. BIDV hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng dẫn đầu thị trường Việt Nam trong phát triển xanh, bền vững và thực hành ESG, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường của đất nước.



