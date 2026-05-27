BIDV cung cấp giải pháp tiền gửi vượt trội cho doanh nghiệp

Tiền gửi trả lãi hằng ngày: cơ chế lãi ngày linh hoạt, lãi kép tối ưu

Giải pháp dành riêng cho doanh nghiệp, tổ chức quản lý dòng tiền giữ hộ, ký quỹ hoặc chờ thanh toán nhằm đáp ứng bài toán thu chi linh hoạt, sẵn sàng dòng tiền trên tài khoản vào mọi thời điểm. Tiền lãi được ghi nhận kịp thời, đặc biệt cơ chế lãi kép cho phép tiền lời tiếp tục sinh lời, từ đó tối ưu hóa lợi ích dòng tiền và hỗ trợ thanh khoản của doanh nghiệp. Đây là công cụ lý tưởng giúp các nhà quản lý không chỉ kiểm soát dòng tiền một cách an toàn mà còn tận dụng triệt để giá trị thời gian của dòng tiền khi sử dụng tài khoản giao dịch tại BIDV.

CD_Flex: an toàn, gia tăng giá trị dòng tiền nhàn rỗi, xoay vòng vốn nhanh nhờ cơ chế bán lại linh hoạt

Trong bối cảnh thị trường tài chính liên tục biến động và doanh nghiệp ngày càng chú trọng tối ưu hóa quản trị dòng tiền, BIDV đã phát triển CD_Flex - chứng chỉ tiền gửi linh hoạt. Khác với chứng chỉ tiền gửi truyền thống, CD_Flex cho phép doanh nghiệp bán lại trước hạn khi phát sinh nhu cầu vốn và hưởng lợi suất rút trước hạn theo thời gian nắm giữ.

CD_Flex không chỉ đảm bảo được sự an toàn của nguồn vốn mà cơ chế của sản phẩm này giúp khách hàng duy trì mức sinh lời theo thời gian thực tế, đồng thời đảm bảo khả năng sử dụng dòng tiền linh hoạt, ngay cả khi phát sinh nhu cầu chi trả đột xuất. Nhờ vậy, CD_Flex trở thành lựa chọn phù hợp cho các doanh nghiệp có dòng vốn ngắn hạn, kế hoạch chưa chắc chắn, vừa muốn tận dụng lợi suất ngắn hạn, vừa cần khả năng rút vốn nhanh.





Đầu tư sinh lời tự động: dòng tiền thông minh, sinh lời bền vững

Đầu tư sinh lời tự động là giải pháp mới của BIDV hướng đến các doanh nghiệp thương mại, dịch vụ có dòng tiền liên tục "vận động". Với sản phẩm này, tiền nhàn rỗi sẽ được tự động đầu tư theo tần suất linh hoạt do doanh nghiệp quyết định.

Đáng chú ý, doanh nghiệp được thanh toán/chi tiêu trước - bù trừ sau mà không cần cân đối thủ công nguồn tiền trong ngày. Từ đó giúp tối đa hóa hiệu quả sử dụng dòng tiền và tối ưu lợi ích trên tài khoản thanh toán, đặc biệt là với các đơn vị thương mại, dịch vụ có tốc độ luân chuyển vốn cao.

Hiện giải pháp Đầu tư sinh lời tự động được cung cấp hoàn toàn miễn phí tới khách hàng, với thủ tục đăng ký đơn giản, cơ chế sinh lời kích hoạt ngay trong ngày và là sản phẩm đầu tư tự động có tính an toàn cao, hỗ trợ doanh nghiệp tiết kiệm thời gian vận hành để tập trung nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Với bộ ba giải pháp: Tiền gửi trả lãi hằng ngày, CD_Flex và Đầu tư sinh lời tự động, BIDV đang định hình danh mục giải pháp tiền gửi đáp ứng ba tiêu chí quan trọng: linh hoạt - chủ động; hiệu quả - tối ưu; an toàn - ổn định. Từ đó sẽ tiếp tục cung ứng toàn diện các giải pháp quản lý dòng tiền trên hệ sinh thái số hiện đại, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian vận hành, nâng cao hiệu suất sử dụng vốn và tăng khả năng thích ứng với biến động thị trường.