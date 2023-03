BIDV đồng hành phát triển cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ

Bà Phạm Thị Vân Khánh - Giám đốc Ban KHDN (thứ ba từ trái qua) cùng các diễn giả, chuyên gia thảo luận chủ đề chuyển đổi số công thương tại diễn đàn

DN nhỏ và vừa (SME) do phụ nữ làm chủ đang ngày càng khẳng định được vai trò quan trọng trên phương diện số lượng, quy mô và tầm ảnh hưởng. Tuy nhiên, thực tế là hầu hết DN do phụ nữ làm chủ đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, trở ngại như: tiếp cận tài chính, thông tin thị trường; các cơ hội đào tạo nâng cao kỹ năng, kiến thức; các nguồn lực…

Xác định vai trò quan trọng của các SME do phụ nữ làm chủ, Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030 đã đề ra mục tiêu đến năm 2025, khoảng 20.000 phụ nữ được hỗ trợ kinh doanh, khởi nghiệp.

Với nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới theo định hướng của Chính phủ, BIDV đã dành sự quan tâm đặc biệt cho SME do phụ nữ làm chủ bằng loạt giải pháp toàn diện.

Trong nhiều năm qua, BIDV đã triển khai các gói tín dụng lãi suất ưu đãi quy mô lớn để tiếp sức cho SME, trong đó có SME do phụ nữ làm chủ. Đặc biệt, BIDV đã đẩy mạnh Chương trình tài chính toàn diện dành cho SME do phụ nữ làm chủ; kết hợp nguồn viện trợ không hoàn lại trị giá 5 triệu USD của Quỹ Sáng kiến tài chính dành cho nữ doanh nhân (trong khuôn khổ Hiệp định viện trợ không hoàn lại ký kết giữa Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Ngân hàng Nhà nước) và nguồn vốn 3.000 tỉ đồng của BIDV. Theo đó, khách hàng không chỉ được hưởng ưu đãi về lãi suất, phí cam kết rút vốn mà còn được tham gia miễn phí khóa tư vấn kinh doanh và các khóa đào tạo về quản lý dòng tiền, quản lý nguồn nhân lực, phát triển sản phẩm hoặc lĩnh vực kinh doanh mới và công nghệ thông tin.

Ngoài ra, chương trình "Chuyển đổi số cùng SME - SME Digitrans" của BIDV đã tạo được hiệu ứng mạnh mẽ trong cộng đồng SME. Khách hàng tham gia chương trình được tặng miễn phí phần mềm kế toán và quản trị kinh doanh, thông qua đó thúc đẩy chuyển đổi số, minh bạch hoạt động kinh doanh, tăng khả năng tiếp cận thành công vốn vay ngân hàng.

Tiếp nối chuỗi giải pháp nâng cao năng lực cho SME do phụ nữ làm chủ, BIDV đã cho ra mắt "Nền tảng số SMEASY - Giải pháp toàn diện dành cho SME", nằm trong khuôn khổ hỗ trợ kỹ thuật của Dự án phát triển SME do ADB tài trợ.

Đây là nền tảng số duy nhất được ngân hàng phát triển với thông điệp "Easy share - Easy shine" (BIDV chia sẻ - DN tỏa sáng); tích hợp đa tiện ích với các giải pháp "All in one" ứng dụng trên nền tảng website và mobile app.

Đặc biệt, nền tảng này có giao diện, tính năng được thiết kế "may đo" riêng cho người dùng là nữ giới như: đầu tư qua lăng kính giới, các chương trình về cân bằng cuộc sống, truyền thông trong gia đình... Nhờ đó, SME do phụ nữ làm chủ dễ dàng tiếp cận các dịch vụ tài chính, ngân hàng; giải pháp hỗ trợ chuyển đổi số; kết nối kinh doanh, hỗ trợ truyền thông sản phẩm, hội thảo trực tuyến; nâng cao kỹ năng và năng lực quản trị DN thông qua các chuỗi khóa học đào tạo trực tuyến miễn phí, các báo cáo nghiên cứu ngành nghề, thị trường tiền tệ, thị trường hàng hóa…

Bà Nguyễn Thị Kim Phượng - Phó Giám đốc Ban Khách hàng doanh nghiệp BIDV (ngoài cùng bên phải) giới thiệu giải pháp tài chính hỗ trợ cho các DNNVV tại Tọa đàm

BIDV đã tham gia nhiều chương trình hội thảo, diễn đàn tài chính kết nối ngân hàng với Doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ (WSME) do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam (thuộc VCCI) tổ chức với mục tiêu giới thiệu, thảo luận các chính sách, kết nối, định hướng hỗ trợ, tiếp cận tài chính đối với DNNVV do phụ nữ làm chủ.

BIDV hiện cũng đang là đối tác chiến lược của Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam, Cục phát triển Doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và vừa, tích cực tham gia vào hoạt động của các Tổ chức quốc tế dành cho DNNVV do phụ nữ làm chủ như Chương trình ShemeanBusiness của Facebook, Shetrades của ITC, dự án LinkSME do USAID tài trợ…

Sự quyết liệt trong đồng hành, tiếp sức cho các SME do phụ nữ làm chủ đã khẳng định chắc chắn cam kết của BIDV trong việc trở thành đối tác uy tín, bền vững của khách hàng; đồng thời minh chứng cho bước đi tiên phong của BIDV trong thực thi các chủ trương của Chính phủ về hỗ trợ cho SME do phụ nữ làm chủ, Chương trình quốc gia về chuyển đổi số và Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia.

Với sự quan tâm đặc biệt và nỗ lực không ngừng vì sự phát triển của SME do phụ nữ làm chủ, BIDV đã được các tổ chức quốc tế uy tín đánh giá cao và vinh danh là Ngân hàng SME tốt nhất khu vực Đông Nam Á 2022 và Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam 5 lần liên tiếp (2018 - 2022).