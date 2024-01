BIDV góp phần thúc đẩy phát triển doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

Tại Hội thảo, đại diện BIDV cùng các chuyên gia, diễn giả đã trao đổi, cung cấp thông tin hữu ích góp phần thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tại Việt Nam.

Lãnh đạo cấp cao Bộ KH&ĐT, ADB cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm; bà Nguyễn Thị Kim Phượng - đại diện BIDV, đứng thứ 2 từ trái qua

Cuốn Sách trắng do ADB hợp tác với Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ KH&ĐT) soạn thảo, là sản phẩm của Chương trình "Tăng tốc phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp của phụ nữ ở Đông Nam Á và Thái Bình Dương (WAVES)", được Quỹ Sáng kiến tài chính dành cho nữ doanh nhân (We-Fi) tài trợ. Ấn phẩm bao gồm một số nội dung chính về tình hình hoạt động của các DNNVV do phụ nữ làm chủ tại Việt Nam; các rào cản về nguồn lực, xã hội, tác động của Covid-19; đánh giá chính sách, khung pháp lý và quy định hỗ trợ; kinh nghiệm quốc tế và thông lệ tốt; một số kết luận và khuyến nghị thúc đẩy phát triển DNNVV do phụ nữ làm chủ…

Tại Hội thảo, đại diện Bộ KH&ĐT đánh giá: Các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực của Việt Nam nhằm thực hiện mục tiêu về phát triển bao trùm và bền vững. Hy vọng các phát hiện và khuyến nghị của Sách trắng sẽ là những thông tin hữu ích cho các cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức liên quan tham khảo nghiên cứu nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các doanh nhân nữ phát triển tương xứng với tiềm năng và vai trò của khu vực này; qua đó góp phần tích cực đạt được các mục tiêu về bình đẳng giới và phát triển bền vững của quốc gia.

Toàn cảnh Hội thảo công bố Sách trắng

Bà Nguyễn Thị Kim Phượng - Phó giám đốc Ban Khách hàng doanh nghiệp BIDV, cho biết: BIDV xác định nhiệm vụ "duy trì vị thế ngân hàng hàng đầu về thị phần trong phân khúc khách hàng DNNVV" là một trong sáu mục tiêu trọng tâm của Chiến lược phát triển kinh doanh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Để triển khai chiến lược này, bên cạnh năng lực tài chính nội tại, truyền thống và kinh nghiệm phát triển phân khúc khách hàng doanh nghiệp, trong những năm qua, BIDV đã và đang không ngừng xây dựng các giải pháp tổng thể, cải tiến, nâng cao chất lượng, dịch vụ dành cho DNNVV, đặc biệt là DNNVV do phụ nữ làm chủ. BIDV không chỉ hỗ trợ tín dụng mà còn tư vấn, đồng hành với khách hàng trên chặng đường phát triển; đồng thời luôn nỗ lực để tạo nên sự khác biệt mang lại giá trị gia tăng cho cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Kim Phượng - đại diện BIDV, chia sẻ thông tin tại Hội thảo công bố Sách trắng

Hiện nay, BIDV là Ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam về quy mô tổng tài sản, đạt 2,26 triệu tỉ đồng; dư nợ tín dụng đạt 1,75 triệu tỉ đồng; tổng số khách hàng doanh nghiệp đạt khoảng 500.000 khách hàng; trong đó số lượng khách hàng DNVV tăng trưởng nhanh và liên tục, đứng hàng đầu về thị phần tại Việt Nam.

Để tiếp sức, đồng hành với DNNVV, BIDV đã triển khai nhiều chương trình tài chính và phi tài chính nhằm mục tiêu gia tăng khả năng tiếp cận vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao nội lực cho khách hàng. Tiêu biểu như: (i) Chương trình cho vay gián tiếp nguồn vốn của Quỹ phát triển DNNVV, quy mô 2.000 tỉ đồng, lãi suất ưu đãi ngắn hạn 1,2%/năm và dài hạn là 4,4%/năm, dành cho các dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi thuộc lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích của Nhà nước; (ii) Chương trình tài chính toàn diện giảm thiểu tác động của đại dịch Covid-19 tới WSME; (iii) Xây dựng và vận hành Nền tảng số BIDV SMEasy (https://smeasy.bidv.com.vn/) cung cấp giải pháp toàn diện tích hợp trên hệ sinh thái số dành cho DNNVV; (iv) Chương trình chuyển đối số cùng các DNNVV…



Sách trắng về DNNVV do phụ nữ làm chủ ở Việt Nam

Hiệu quả từ các dự án hỗ trợ kỹ thuật do ADB và BIDV phối hợp triển khai là minh chứng thể hiện sự đồng hành, hỗ trợ DNNVV tiếp cận với các giải pháp tài chính và phi tài chính toàn diện. Đồng thời, thể hiện nỗ lực của BIDV trên hành trình trở thành ngân hàng có thị phần khách hàng DNNVV số 1 tại Việt Nam.