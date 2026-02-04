BIDV hợp tác cùng Ancarat mở rộng kênh thanh toán bạc online trên ứng dụng BIDV SmartBanking

Ngày 30.1.2026, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Công ty cổ phần Kim loại quý Ancarat đã ký kết biên bản hợp tác tại BIDV Chi nhánh Sài Gòn, 71 An Dương Vương (phường Chợ Quán, TP.HCM). Buổi lễ có sự tham gia của ông Hồ Duy Long (Giám đốc Chi nhánh BIDV Sài Gòn), ông Nguyễn Trung Anh (Chủ tịch Công ty cổ phần Kim loại quý Ancarat) cùng nhiều đơn vị truyền thông, báo chí.

Thông qua sự kiện hợp tác lần này, khách hàng của BIDV sẽ có thêm kênh thanh toán mua bạc miếng, bạc thỏi Ancarat online trên ứng dụng BIDV SmartBanking mang đến sự an toàn, tiện lợi và nhanh chóng cho khách hàng

Khách mua bạc và thanh toán trên ứng dụng BIDV SmartBanking có thể nhận bạc giao ngay

Khách hàng có thể đặt mua bạc miếng và bạc thỏi chính hãng Ancarat và thực hiện toán trực tiếp ngay trên ứng dụng BIDV SmartBanking - minh bạch, bảo mật tuyệt đối để sở hữu các sản phẩm bạc giới hạn và "độc bản". Danh mục sản phẩm phong phú đáp ứng mọi nhu cầu, từ bạc tích trữ (dạng miếng, thỏi) đến các sản phẩm bạc mỹ nghệ tinh xảo, quà tặng ý nghĩa.

Đặc biệt, khách hàng mua bạc có thể lựa chọn nhận hàng giao ngay đến địa chỉ của khách hàng hoặc khách hàng lựa chọn nhận tại cửa hàng.

Việc tích hợp thanh toán mua bạc Ancarat trực tuyến trên BIDV SmartBanking được đánh giá là bước tiến quan trọng trong hành trình số hóa thị trường kim loại quý tại Việt Nam, mang đến cho khách hàng cơ hội đầu tư và tích trữ bạc chính hãng mọi lúc, mọi nơi, gắn liền với trải nghiệm công nghệ hiện đại.