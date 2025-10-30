BIDV MetLife đồng hành nâng cao hiểu biết phòng đột quỵ cho khách hàng

Đây là sự kiện đầu tiên thuộc gói dịch vụ chăm sóc toàn diện dành cho khách hàng của BIDV MetLife với tên gọi "An thể chất - Vững tương lai", khẳng định cam kết đồng hành cùng khách hàng trong hành trình chăm sóc sức khỏe toàn diện và bền vững.

Đột quỵ đang là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam, với tỷ lệ mắc mới thuộc nhóm cao tại khu vực Đông Nam Á. Đáng chú ý, căn bệnh này ngày càng trẻ hóa do lối sống căng thẳng, ít vận động và chế độ dinh dưỡng chưa hợp lý. Nhận thấy tầm quan trọng của việc phòng ngừa sớm, BIDV MetLife đã tích hợp hoạt động tư vấn thuộc chủ đề này vào chuỗi chương trình thuộc gói dịch vụ "An thể chất - Vững tương lai", mở đầu bằng hội thảo tại BIDV Chi nhánh Nam Bình Dương.

BIDV MetLife đã tổ chức hội thảo “Phòng ngừa đột quỵ - Chủ động bảo vệ sức khỏe” tại BIDV Chi nhánh Nam Bình Dương

Buổi hội thảo thu hút đông đảo khách hàng và chuyên gia y tế tham dự, mang đến những thông tin cập nhật và thực tế xoay quanh căn bệnh đột quỵ - nguyên nhân, dấu hiệu nhận biết sớm và giải pháp phòng ngừa hiệu quả.

Tại hội thảo, Bác sĩ CKI Nguyễn Bá Định, chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tim mạch và đột quỵ, đã chia sẻ nhiều thông tin cập nhật và thực tế về căn bệnh này - từ nguyên nhân, dấu hiệu nhận biết sớm đến giải pháp phòng ngừa hiệu quả. Ông nhấn mạnh: "Đột quỵ không chỉ là bệnh của người lớn tuổi. Áp lực công việc, stress kéo dài và thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh đang khiến nhiều người trẻ rơi vào nhóm nguy cơ cao. Việc kiểm tra sức khỏe định kỳ và duy trì lối sống điều độ là cách phòng ngừa tốt nhất".

Cũng tại buổi hội thảo, khách mời được trực tiếp trao đổi, đặt câu hỏi và tham gia thực hành nhận biết các dấu hiệu sớm của đột quỵ cùng thao tác sơ cứu cơ bản trong tình huống giả định, như kiểm tra phản ứng FAST (Face - Arm - Speech - Time), đặt bệnh nhân nằm nghiêng an toàn và giữ đường thở thông thoáng trước khi gọi cấp cứu. Ngoài ra, bác sĩ cũng khuyến nghị các biện pháp phòng ngừa hiệu quả như kiểm soát huyết áp, duy trì chế độ ăn ít muối, tăng cường vận động thể chất và khám sức khỏe định kỳ. Nhờ đó, khách hàng có thể ghi nhớ và ứng dụng kiến thức, chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình.

Khách hàng thực hành thao tác sơ cứu cơ bản trong tình huống giả định dưới sự hướng dẫn của bác sĩ

Anh Nguyễn Thanh Đức, một trong những khách hàng đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bảo hiểm của BIDV MetLife, chia sẻ: "Buổi hội thảo giúp tôi hiểu rõ hơn cách nhận biết sớm đột quỵ và xử lý tình huống ban đầu. Tôi thấy đây không chỉ là buổi chia sẻ lý thuyết mà thực sự hữu ích, vì tôi có thể áp dụng ngay trong đời sống cho bản thân và cả gia đình".

Còn với chị Nguyễn Thị Thuỳ Hương, điều khiến chị ấn tượng hơn cả là cách BIDV MetLife quan tâm đến sức khỏe khách hàng sau khi mua bảo hiểm: "Tôi cảm nhận được sự đồng hành thật sự của doanh nghiệp. Việc được cập nhật kiến thức và hướng dẫn trực tiếp giúp tôi yên tâm hơn về lựa chọn của mình ở BIDV MetLife".

“An thể chất - Vững tương lai” bao gồm bốn dịch vụ trọng tâm

Dự kiến, những buổi hội thảo với chủ đề thiết thực như "Phòng ngừa đột quỵ - Chủ động bảo vệ sức khỏe" sẽ được tổ chức thường kì với các chủ đề cấp thiết, phù hợp cho từng thời điểm, giúp khách hàng ứng phó và chuẩn bị tốt nhất trước các biến động của cuộc sống. Đây là một phần trong chuỗi hoạt động chăm sóc sức khỏe hậu mãi được tích hợp trong gói "An thể chất - Vững tương lai", giúp khách hàng được hỗ trợ toàn diện từ tư vấn, theo dõi đến phòng ngừa rủi ro.

Được biết, gói dịch vụ "An thể chất - Vững tương lai" bao gồm bốn hạng mục chính: Tư vấn sức khỏe trực tuyến với đội ngũ bác sĩ chuyên khoa, Khám sức khỏe tổng quát định kỳ, Thư ký y khoa giúp lưu trữ và quản lý hồ sơ y tế, cùng Chương trình đào tạo - hội thảo sức khỏe với các bác sĩ, chuyên gia hàng đầu. Không chỉ là dịch vụ hỗ trợ, với các dịch vụ đa dạng khác nhau, "An thể chất - Vững tương lai" được BIDV MetLife thiết kế như một trợ lý y tế đồng hành 24/7, đáp ứng những nhu cầu về quản lý, theo dõi và chủ động bảo vệ sức khỏe của từng khách hàng.

Ngoài ra, điểm nổi bật của gói dịch vụ này còn nằm ở sự tích hợp linh hoạt giữa công nghệ và dịch vụ con người, giúp khách hàng kết nối nhanh chóng với bác sĩ chỉ bằng vài thao tác, đồng thời duy trì thói quen theo dõi sức khỏe khoa học và liên tục. Đây là bước tiến trong hành trình BIDV MetLife hiện thực hóa triết lý "lấy khách hàng làm trung tâm", thông qua việc phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu người Việt và mở rộng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sau bán hàng.