BIDV MetLife tham gia trồng 650 cây xanh tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm 2026, MetLife Foundation - tổ chức thiện nguyện thuộc Tập đoàn MetLife - tài trợ 650 cây xanh cho chương trình Arbor Day tại Việt Nam, với mục tiêu tăng cường độ che phủ xanh, cải thiện môi trường học tập và truyền cảm hứng sống bền vững cho sinh viên. BIDV MetLife, liên doanh giữa Ngân hàng BIDV và Tập đoàn MetLife, đã lần đầu tiên đồng hành cùng hoạt động này trong khuôn viên Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc - một trong những trung tâm đào tạo và nghiên cứu lớn của cả nước, đang hướng tới mô hình đô thị đại học xanh, thông minh và bền vững.

Hoạt động trồng cây "Gieo mầm tri thức - vun gốc tương lai" được triển khai với sự tham dự của bà Elena Butarova - Tổng giám đốc BIDV MetLife cùng các đại diện của doanh nghiệp, ông Nguyễn Hiệu - Phó giám đốc thường trực Đại học Quốc gia Hà Nội và lãnh đạo các đơn vị chức năng. Chương trình còn có sự tham gia của hơn 50 cán bộ và gần 200 đoàn viên, sinh viên đang học tập, sinh hoạt tại khu ký túc xá.

Các loại cây trao tặng được lựa chọn phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng khu vực Hòa Lạc, gồm phong linh, lát hoa, giáng hương, long não, xoài, mít và hoa giấy - những loài có khả năng sinh trưởng tốt, tạo bóng mát và góp phần cải thiện vi khí hậu. Việc bổ sung hệ thống cây xanh không chỉ giúp tăng không gian sinh hoạt ngoài trời, hỗ trợ các hoạt động học tập, nghiên cứu, mà còn góp phần nâng cao chất lượng môi trường trong khuôn viên trường.

Phát biểu tại sự kiện, bà Elena Butarova, Tổng giám đốc BIDV MetLife, cho biết: "Trồng một cây là gieo một lời hứa với tương lai. Những cây được trồng hôm nay sẽ lớn lên, mang lại bóng mát, cải thiện chất lượng không khí và góp phần nuôi dưỡng hệ sinh thái. Quan trọng hơn, đó là cách chúng ta cùng nhau xây dựng ý thức trách nhiệm và tinh thần chung tay vì cộng đồng, đặc biệt là trong thế hệ trẻ".

Đại diện Đại học Quốc gia Hà Nội cũng nhấn mạnh, việc trồng cây không chỉ nhằm tạo cảnh quan xanh mà còn thể hiện định hướng phát triển bền vững của nhà trường trong quá trình xây dựng khu đô thị đại học tại Hòa Lạc. Trong điều kiện khí hậu nắng nóng và địa hình còn nhiều thách thức, việc gây dựng hệ thống cây xanh cần sự kiên trì và chung tay của nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên và sinh viên, qua đó góp phần hình thành một môi trường học tập hiện đại, thân thiện với thiên nhiên và gắn với hệ sinh thái tri thức - đổi mới sáng tạo.

Không chỉ mang ý nghĩa môi trường, chương trình còn tạo cơ hội để sinh viên trực tiếp tham gia các hoạt động thực tiễn. Nhiều sinh viên cho biết việc tự tay trồng cây tại nơi mình học tập và sinh sống giúp họ cảm nhận rõ hơn trách nhiệm với môi trường, đồng thời tạo sự gắn bó với không gian học đường. Những trải nghiệm như vậy được xem là một phần quan trọng trong việc hình thành lối sống xanh và tinh thần phát triển bền vững trong thế hệ trẻ.

BIDV MetLife tiếp tục khẳng định cam kết phát triển gắn với trách nhiệm xã hội

Đối với BIDV MetLife, việc tham gia chương trình này là một phần trong định hướng lâu dài của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng cộng đồng thông qua các hoạt động thiết thực. Trong nhiều năm qua, BIDV MetLife đã triển khai nhiều chương trình hướng tới giáo dục, chăm sóc sức khỏe và nâng cao nhận thức về an toàn tài chính, đồng thời tích cực tham gia các sáng kiến vì môi trường và phát triển bền vững. Qua đó, doanh nghiệp mong muốn góp phần tạo ra những giá trị tích cực lâu dài cho xã hội, đồng thời chung tay xây dựng một tương lai ổn định và bền vững hơn cho các thế hệ tiếp theo. Trong năm 2026, BIDV MetLife cũng sẽ tiếp tục phối hợp cùng MetLife Foundation triển khai thêm các chương trình hỗ trợ cộng đồng tại Việt Nam, nối tiếp các hoạt động đã thực hiện trong thời gian qua.