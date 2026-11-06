BIDV MetLife và KOTO chung tay trang bị hành trang phát triển cho người trẻ

Mới đây, BIDV MetLife đã tham dự lễ ghi nhận quan hệ hợp tác giữa KOTO và MetLife Foundation, đồng thời tổ chức hoạt động chia sẻ kiến thức tài chính dành cho học viên. Chương trình góp phần giúp các em có thêm điều kiện trau dồi kiến thức, hoàn thiện kỹ năng và chuẩn bị hành trang cho con đường lập nghiệp.

Mở rộng cơ hội học tập, tạo nền tảng cho tương lai của người trẻ

KOTO là doanh nghiệp xã hội hỗ trợ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn và dễ bị tổn thương thông qua chương trình đào tạo nghề trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn. Trong 24 tháng, học viên được học nghiệp vụ phục vụ hoặc nấu ăn, kết hợp với tiếng Anh, tin học và kỹ năng sống, đồng thời nhận hỗ trợ miễn phí về học tập, chỗ ở, ăn uống và chăm sóc sức khỏe. Mô hình đào tạo kết hợp giữa kiến thức và thực hành giúp các bạn tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị cho cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.

KOTO là doanh nghiệp xã hội đã hỗ trợ cuộc sống của nhiều bạn trẻ trong suốt 20 năm qua

Trong năm 2026, thông qua hợp tác với KOTO, MetLife Foundation hỗ trợ các học viên khóa K48, góp phần tạo điều kiện để các bạn duy trì việc học và phát triển những kỹ năng cần thiết cho công việc cũng như cuộc sống. Theo số liệu do KOTO cung cấp, tỷ lệ học viên có việc làm ngay sau tốt nghiệp đạt 100%; đơn vị cũng tiếp tục đồng hành với các bạn trong một năm sau khi ra trường. Sự hỗ trợ dành cho khóa K48 góp phần tiếp nối mô hình đào tạo và đồng hành của KOTO, giúp người trẻ có thêm hành trang để tự tin bước vào thị trường lao động.

BIDV MetLife đồng hành triển khai chương trình hỗ trợ học viên KOTO

Phát biểu tại buổi lễ ghi nhận hợp tác, bà Elena Butarova, Tổng giám đốc BIDV MetLife, chia sẻ: "Tại BIDV MetLife, chúng tôi luôn tin rằng đầu tư vào con người là cách tạo nên những tác động tích cực và bền vững nhất cho cộng đồng. Chính vì vậy, chúng tôi rất tự hào khi có cơ hội kết nối KOTO với MetLife Foundation và đồng hành cùng hai bên trong việc triển khai chương trình hỗ trợ dành cho các học viên lớp K48".

Theo bà Elena Butarova, mỗi người trẻ đều xứng đáng có cơ hội học tập, phát triển và xây dựng tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân. Bên cạnh nguồn lực hỗ trợ, việc trang bị kiến thức và kỹ năng thiết thực cũng đóng vai trò quan trọng, giúp các em tự tin hơn khi đưa ra những lựa chọn cho tương lai.

Ông Jimmy Phạm, Nhà sáng lập KOTO (bên trái) và bà Elena Butarova, Tổng giám đốc BIDV MetLife (bên phải), cùng các học viên KOTO tại sự kiện ghi nhận quan hệ hợp tác

Bổ sung kiến thức tài chính cho hành trình tự lập

Cùng với nguồn lực hỗ trợ từ MetLife Foundation, BIDV MetLife chú trọng đóng góp bằng chính kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn của đội ngũ nhân sự. Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Dương Thành Lân, Trưởng phòng Cấp cao Phát triển và quản lý sản phẩm của BIDV MetLife, đã dẫn dắt buổi chia sẻ về kiến thức tài chính dành cho các học viên khóa K48.

Ông Dương Thành Lân chia sẻ kiến thức tài chính cùng học viên K48

Khi bắt đầu đi làm, người trẻ sẽ dần tự quyết định cách sử dụng thu nhập, cân đối các khoản chi và chuẩn bị cho những dự định riêng. Bởi vậy, hiểu biết về tài chính cá nhân là một phần thiết thực trong hành trang lập nghiệp Bên cạnh những nguyên tắc quản lý thu nhập và chi tiêu, học viên còn được giới thiệu một số ứng dụng hỗ trợ theo dõi ngân sách, cân đối tài chính và cách tận dụng công cụ AI để lập kế hoạch chi tiêu thuận tiện hơn. Thông qua buổi chia sẻ, BIDV MetLife kỳ vọng học viên có thể vận dụng kiến thức và công cụ phù hợp vào đời sống hằng ngày, từng bước hình thành thói quen quản lý tài chính chủ động và tự tin hơn khi đưa ra các quyết định chi tiêu.

Đây cũng là cách tiếp cận BIDV MetLife đã triển khai trong các hoạt động đồng hành cùng thanh thiếu niên tại Việt Nam. Tiêu biểu, trong khuôn khổ CampConnect 2026 do Pacific Links Foundation tổ chức vào tháng 7 năm 2026, đội ngũ lãnh đạo BIDV MetLife trực tiếp dẫn dắt các workshop về kiến thức tài chính, công nghệ, phát triển bản thân và xây dựng mối quan hệ dành cho học sinh từ lớp 9 đến lớp 12.

Đồng hành bền bỉ cùng các sáng kiến cộng đồng

Hoạt động hợp tác cùng KOTO là một phần trong những nỗ lực của BIDV MetLife đồng hành cùng các tổ chức phi lợi nhuận tại Việt Nam, tập trung vào giáo dục, phát triển kỹ năng, cơ hội nghề nghiệp và nâng cao khả năng thích ứng của cộng đồng. Trong năm 2026 này, ngoài KOTO, Pacific Links Foundation cũng là đơn vị nhận tài trợ thuộc nhóm Grant Funding, tập trung vào các chương trình chương trình giáo dục, phòng chống mua bán người và phát triển kỹ năng dành cho phụ nữ, thanh thiếu niên dễ bị tổn thương.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ Community Impact Grant Program (CIGP) 2026, Vietnam and Friends và Vietnam Foodbanking Network cũng nhận tài trợ từ Quỹ Metlife Foundation cho các sáng kiến về nước sạch, dinh dưỡng và phát triển cộng đồng.

Thông qua việc kết nối nguồn lực, chia sẻ chuyên môn và đồng hành cùng các tổ chức cộng đồng, BIDV MetLife hướng đến đóng góp những giá trị thiết thực, lâu dài cho xã hội. Doanh nghiệp tin rằng trao cơ hội học tập, phát triển cho người trẻ sẽ giúp họ chủ động xây dựng tương lai và lan tỏa những tác động tích cực đến gia đình, cộng đồng.