BIDV trao 1 tỉ đồng cho chương trình an sinh xã hội địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nguồn: BIDV
Nguồn: BIDV
30/03/2026 10:51 GMT+7

Ngày 28.3, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức chương trình trao tặng an sinh xã hội cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

BIDV trao 1 tỉ đồng cho chương trình an sinh xã hội địa bàn tỉnh Khánh Hòa - Ảnh 1.

Đại diện BIDV trao bảng tượng trưng kinh phí 500 triệu đồng mua sắm băng ca cấp cứu di động cho trung tâm cấp cứu 115 Khánh Hòa

Theo đó, BIDV đã trao kinh phí hỗ trợ mua sắm băng ca cấp cứu di động cho Trung tâm Cấp cứu 115 Khánh Hòa trị giá 500 triệu đồng, đồng thời trao học bổng và kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất cho Trường THCS Mai Xuân Thưởng (phường Bắc Nha Trang) trị giá 500 triệu đồng.

BIDV trao 1 tỉ đồng cho chương trình an sinh xã hội địa bàn tỉnh Khánh Hòa - Ảnh 2.

Đại diện BIDV trao bảng tượng trưng kinh phí 500 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa cơ sở vật chất và trao học bổng cho Trường THCS Xuân Mai

Cùng với sự tham gia thực hiện của hai chi nhánh BIDV Khánh Hòa và BIDV Nha Trang đây là hoạt động an sinh xã hội kịp thời, thiết thực, góp phần hỗ trợ các đơn vị trong công tác chuyên môn, đồng thời trao tặng các suất học bổng nhằm động viên, khích lệ các em học sinh giỏi, học sinh tài năng tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập và rèn luyện. Được biết, giai đoạn 2023-2025, BIDV đã tài trợ chương trình an sinh xã hội cho tỉnh Khánh Hòa hơn 15,5 tỉ đồng, trong đó riêng năm 2025 là 11,9 tỉ đồng.

