BIDV trở thành 'Nơi làm việc tốt nhất châu Á'

"Nơi làm việc tốt nhất châu Á" - HR Asia Best Companies to Work for in Asia Awards (HRAA) là giải thưởng quốc tế của HR Asia Magazine. Giải thưởng được tổ chức thường niên nhằm ghi nhận và vinh danh các tổ chức có chính sách nhân sự xuất sắc, môi trường làm việc hàng đầu và mức độ gắn kết nhân viên cao tại các nước trong khu vực châu Á. Hạng mục giải thưởng "Doanh nghiệp quan tâm chăm sóc nhân viên tuyệt vời nhất" (HR Asia Most Caring Company) nằm trong khuôn khổ HRAA, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp không ngừng chăm sóc cán bộ nhân viên với những chính sách cải tiến vượt trội, ưu tiên quyền và lợi ích của đội ngũ nhân sự, giúp cân bằng giữa công việc và cuộc sống... Giải thưởng được đánh giá bởi hội đồng chuyên gia quốc tế độc lập với nền tảng và kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực nhân sự.