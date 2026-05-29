BIDV và Hana Bank tổ chức hội thảo giáo dục tài chính cho thế hệ trẻ

Sự kiện thu hút sự tham gia của lãnh đạo hai ngân hàng, đại diện Học viện Ngân hàng, Học viện Tài chính cùng nhiều chuyên gia kinh tế. Đây là bước đi chiến lược nhằm cụ thể hóa cam kết phát triển bền vững (ESG) và thúc đẩy tài chính toàn diện của hai định chế tài chính hàng đầu tại thị trường Việt Nam và Hàn Quốc.

Yêu cầu cấp thiết về "Hạ tầng mềm" trong nền kinh tế số

Phát biểu tại tọa đàm, ông Đặng Văn Tuyên - Ủy viên HĐQT BIDV khẳng định rằng trong bối cảnh tài chính số phát triển với tốc độ vũ bão, giáo dục tài chính không còn là hoạt động cộng đồng mang tính hình thức. Đây đã trở thành một phần cốt lõi trong chiến lược ESG và tài chính toàn diện, đóng vai trò là hạ tầng mềm giúp thế hệ trẻ tiếp cận an toàn với các dịch vụ hiện đại, đồng thời củng cố sự ổn định dài hạn cho toàn hệ thống.

Tại phiên thảo luận, đại diện Học viện Ngân hàng và Học viện Tài chính cũng chia sẻ nhiều góc nhìn thực tế về khoảng cách giữa kiến thức tài chính hàn lâm và kỹ năng thực tế của sinh viên. Các chuyên gia thống nhất rằng việc đời sống hóa giáo dục tài chính thông qua các trải nghiệm thực tiễn, thay vì chỉ dừng lại ở lý thuyết là giải pháp then chốt hiện nay.

Hana Bank: Hệ sinh thái giáo dục sáng tạo bao phủ đa dạng độ tuổi

Là định chế tài chính tiên phong tại Hàn Quốc, Hana Bank đã chia sẻ tại tọa đàm hệ sinh thái giáo dục tài chính toàn diện được chuẩn hóa cho từng nhóm đối tượng cụ thể. Đối với học sinh phổ thông từ cấp 1 đến cấp 3, ngân hàng tập trung xây dựng nhận thức sớm thông qua nội dung tương tác trực quan và chương trình "Nhạc kịch kinh tế" được duy trì liên tục từ năm 2007. Việc đưa nghệ thuật vào giáo dục giúp các khái niệm kinh tế trở nên gần gũi và dễ tiếp cận hơn với trẻ nhỏ.

Đối với nhóm sinh viên và thanh niên khởi nghiệp, sáng kiến Hana Social Venture đã được triển khai rộng rãi tại 30 trường đại học thuộc 5 vùng kinh tế lớn của Hàn Quốc. Tính đến năm 2026, chương trình đã trải qua 4 khóa đào tạo và hỗ trợ thành công cho hơn 5.050 thanh niên và 431 nhóm khởi nghiệp tại địa phương. Nhờ những nỗ lực đóng góp cho hoạt động startup của thanh niên và đóng góp cho kinh tế địa phương, chương trình đã nhận được nhiều giải thưởng từ Chính phủ Hàn Quốc.

Đặc biệt, điểm nhấn của khóa đào tạo năm 2026 là việc tích hợp sâu các kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong vận hành, bao gồm công cụ AI Coach và giải pháp hỗ trợ đưa sản phẩm lên các nền tảng phân phối trực tuyến toàn cầu.

Song song đó, chương trình Hana Talent theo mô hình hợp tác công - tư cũng đã đào tạo thành công 117 chuyên gia chất lượng cao về AI và Blockchain nhằm đón đầu xu hướng định hình ngành tài chính tương lai.

BIDV: Hiện thực hóa trụ cột Xã hội trong chiến lược "Lớn - Mạnh - Xanh"

Đồng hành cùng chiến lược phát triển bền vững, BIDV hiện cụ thể hóa mục tiêu trở thành ngân hàng "Lớn - Mạnh - Xanh" bằng cách đưa giáo dục tài chính thành trọng tâm thuộc trụ cột "Xã hội" (Social) trong bộ tiêu chí ESG. Thay vì tiếp cận theo lối mòn truyền thống, BIDV đã tạo bước đột phá trong giai đoạn 2024-2025 thông qua việc đồng sản xuất chương trình truyền hình thực tế "Vũ trụ đồng tiền - The Moneyverse" phối hợp cùng VTVTimes.

Với vai trò nhà tài trợ chiến lược kiêm chuyên gia xây dựng nội dung, BIDV đã trực tiếp đưa các khái niệm phức tạp như quản lý dòng tiền, rủi ro đầu tư và tư duy tài chính vào các tình huống thực tế của gen Z. Sáng kiến truyền thông giáo dục đột phá này đã giúp BIDV xuất sắc đạt giải Vàng tại giải thưởng quốc tế uy tín Stevie Awards châu Á - Thái Bình Dương 2026 ở hạng mụ"Đổi mới trong tiếp thị đa kênh".

Kết nối nguồn lực Việt - Hàn đưa giáo dục tài chính vào thực tiễn

Đánh giá về ý nghĩa của sự kiện hợp tác này, ông Ham Jin Sik - thành viên Ban điều hành BIDV, thành viên Ủy ban Hợp tác chiến lược BIDV với Hana Bank chia sẻ rằng tuy văn hóa hai nước còn một số khác biệt, kinh nghiệm triển khai ESG nói chung và các chương trình giáo dục tài chính tại BIDV và Hana Bank đều mang lại những góc nhìn mới mẻ. Đây là cơ sở thực tiễn quan trọng để hai bên cùng tham khảo, nghiên cứu các dự án ESG chung trong tương lai.

Khép lại tọa đàm, đại diện lãnh đạo BIDV và Hana Bank cùng tái khẳng định mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện. Trong xu thế ESG đang dịch chuyển mạnh mẽ từ cam kết nhận thức sang hành động thực tiễn, hai ngân hàng cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để chia sẻ tài nguyên, nhân lực và các mô hình công nghệ giáo dục tiên tiến. Các đại biểu đồng thuận rằng việc thúc đẩy năng lực tài chính cho thế hệ trẻ không chỉ dừng lại ở trách nhiệm xã hội mang tính thời điểm, mà chính là khoản đầu tư dài hạn nhằm bảo vệ người tiêu dùng, thúc đẩy tiến trình số hóa ngân hàng an toàn và tạo đà tăng trưởng chất lượng cho nền kinh tế số tại cả hai quốc gia.