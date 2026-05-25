Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

BIDV và HUD tăng cường hợp tác hướng tới phát triển bền vững

Nguồn: BIDV
Nguồn: BIDV
25/05/2026 15:28 GMT+7

Ngày 20.5.2026, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026 - 2030, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ chiến lược giữa hai đơn vị.

BIDV và HUD tăng cường hợp tác hướng tới phát triển bền vững - Ảnh 1.

Tổng giám đốc BIDV Lê Ngọc Lâm và Tổng giám đốc HUD Đỗ Hoài Đông đại diện hai đơn vị ký Thỏa thuận hợp tác

Theo đó, BIDV và HUD sẽ tiếp tục mở rộng và tăng cường hợp tác trên cơ sở phát huy tối đa thế mạnh, tiềm năng và kinh nghiệm của mỗi bên.

BIDV cam kết cung cấp các giải pháp tài chính và dịch vụ ngân hàng toàn diện, hiện đại, đồng bộ; đầu mối thu xếp vốn cho các dự án đầu tư và phương án kinh doanh hiệu quả của HUD. Bên cạnh đó, BIDV cũng sẽ triển khai chính sách ưu đãi dành riêng cho cán bộ, nhân viên của HUD, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ bán lẻ chất lượng cao của ngân hàng.

Về phía HUD, doanh nghiệp sẽ ưu tiên lựa chọn BIDV là đối tác tài chính chiến lược trong các hoạt động đầu tư, kinh doanh của đơn vị và hệ sinh thái các công ty thành viên. Hai bên đồng thời sẽ phối hợp chặt chẽ trong công tác quản trị tài chính, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và phát triển sản phẩm, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, hiệu quả.

Bản thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn mới giữa BIDV và HUD khẳng định tinh thần hợp tác cùng phát triển, dựa trên nền tảng tin cậy, đồng hành và hướng tới tương lai bền vững. Điều này cũng thể hiện cam kết của BIDV trong việc đồng hành với các doanh nghiệp lớn của đất nước để góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hội nhập quốc tế. 

Khám phá thêm chủ đề

BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026 - 2030 Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD)
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận