Biến 1 triệu tấn lá dứa thành 18 tấn tơ, vải sinh thái

Ngày 19.9, tại TP.HCM, Công ty Bảo Lân Textile và Ecofa Việt Nam đồng chính thức giới thiệu tơ, sợi, vải sinh thái Ananas được sản xuất từ xơ lá dứa, một phế phẩm nông nghiệp phổ biến tại Việt Nam.



Việt Nam biến lá dứa thành tơ, sợ, vải sinh thái với quy mô sản xuất công nghiệp nhằm hướng đến ngành thời trang xanh ẢNH: CTV

Ananas là tên khoa học của cây dứa. Trong quá trình thu hoạch trái, lá dứa thành một loại phế phẩm nông nghiệp phải tốn nhiều công sức và chi phí để xử lý. Công ty Ecofa Việt Nam đã nghiên cứu, tận dụng lá dứa sản xuất thành tơ dứa (cottonized fiber). Còn Bảo Lân Textile là đơn vị phát triển và cung cấp các giải pháp R&D sợi vải theo yêu cầu cho các doanh nghiệp dệt may, thương hiệu thời trang. Sản phẩm được bảo hộ thương hiệu bởi Cục sở hữu Trí tuệ.

Ecofa Việt Nam hợp tác với nông dân và hợp tác xã ở một số tỉnh như: Điện Biên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Tiền Giang để thu hoạch lá dứa, tiến hành sản xuất "bông" tơ dứa. Hiện Ecofa Việt Nam có thể cung cấp 18 tấn tơ dứa (pineapple cottonized fiber) từ hơn 1 triệu tấn lá dứa thu hoạch mỗi tháng.

Lá dứa là một loại phế phẩm nông nghiệp, nay thành nguyên liệu cho ngành dệt may ẢNH: CTV

Theo các đơn vị này, đây là lần đầu tiên Việt Nam thành công sản xuất quy mô công nghiệp một nguyên liệu dệt may sinh thái gốc xơ thực vật tự nhiên. Sợi và vải từ lá dứa có thể cung cấp số lượng lớn để phục vụ các nhà sản xuất thời trang, may mặc trong và ngoài nước. Thành quả này đánh dấu bước ngoặt lớn cho sự kết nối giữa ngành nông nghiệp trồng dứa Việt Nam và xu thế "thời trang xanh" toàn cầu.

Sản phẩm được các tổ chức uy tính trong và ngoài nước chứng nhận cho một số tính năng vượt trội như chống tia UV lên đến 50+UPF, độ bền vải, kháng khuẩn tự nhiên trên sợi, khử mùi tự nhiên trên sợi.

Lá dứa được sản xuất thành bông và vải ẢNH: CTV

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó tổng thư ký Hiệp Hội Dệt may Việt Nam (VITAS) cho biết: Trong bối cảnh ngành dệt may trong nước và thế giới vẫn còn đang thiếu nguyên liệu sản xuất hướng đến thời trang xanh, việc Bảo Lân Textile cùng Ecofa Việt Nam thành công nghiên cứu và sản xuất đại trà, khép kín tơ sợi dứa đủ chất lượng làm vải may mặc, có tác động rất tích cực đến nhu cầu và sự phát triển ngành dệt may, không chỉ trong biên giới Việt Nam. Thành quả đánh dấu bước ngoặt lớn cho sự kết nối giữa ngành nông nghiệp trồng dứa Việt Nam và xu thế thời trang xanh toàn cầu.