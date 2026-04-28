Biển báo bị che khuất trên tỉnh lộ 8, TP.HCM: Tài xế thắng gấp 'cháy đường'

Theo phản ánh, tình trạng hàng loạt xe tải chạy vào đường cấm trên tỉnh lộ 8 diễn ra thường xuyên và theo giải thích của các tài xế do biển báo bị che khuất tầm nhìn nên họ lúng túng, thắng gấp gây nguy hiểm.

Thắng gấp vì phát hiện biển cấm quá muộn

Từ phản ánh này của người dân, ghi nhận của PV Báo Thanh Niên vào chiều 25.4 tại khu vực tỉnh lộ 8, đoạn từ giao lộ Nguyễn Thị Nỉ đến giao lộ tỉnh lộ 15 (giáp ranh xã Bình Mỹ và xã Phú Hòa Đông, TP.HCM), tình trạng xe tải chạy vào đường cấm diễn ra phức tạp.

Nhiều tài xế cho biết chạy vào đoạn đường cấm tỉnh lộ 8 (cấm theo giờ) do biển báo bị che khuất ẢNH: TRẦN KHA

Dù đoạn đường này đã đặt biển cấm xe tải và xe khách trên 16 chỗ lưu thông vào 2 khung giờ cao điểm (từ 6 giờ - 8 giờ và 16 giờ - 18 giờ), nhưng thực tế nhiều tài xế vẫn "vô tư" di chuyển vào.

Chỉ trong khoảng 20 phút có mặt tại đây vào giờ tan tầm, chúng tôi ghi nhận gần chục phương tiện xe tải lớn nhỏ vẫn đi thẳng vào đoạn đường cấm.

Đáng chú ý, nhiều tài xế khi đang lưu thông trên tỉnh lộ 8, vừa băng qua giao lộ Nguyễn Thị Nỉ mới hốt hoảng phát hiện biển báo cấm.

Biển chỉ dẫn xe tải và xe khách trên 16 chỗ rẽ phải vào đường Nguyễn Thị Nỉ đặt phía sau trụ đèn giao thông, được cho che chắn tầm nhìn tài xế

ẢNH: TRẦN KHA

Biển cấm xe tải và xe khách trên 16 chỗ đặt gần giao lộ bị che tầm nhìn ẢNH: TRẦN KHA

Trong tình huống bất ngờ, không ít tài xế đã đạp thắng gấp, khiến vỏ lốp xe ma sát lớn với mặt đường nhựa tỏa khói mù mịt. Tiếng rít lốp chói tai cùng những pha dừng xe đột ngột giữa giao lộ khiến dòng xe máy của công nhân tan ca phía sau một phen hú vía. Nhiều trường hợp phải loay hoay lùi xe lại giữa dòng người đông đúc để tìm đường tránh, gây ra cảnh ùn ứ, hỗn loạn và mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Biển báo "đánh đố" người đi đường

Theo phản ánh của người dân địa phương, nguyên nhân chính dẫn đến việc xe tải chạy vào đường cấm không chỉ do tài xế thiếu quan sát mà còn bởi hệ thống biển báo đặt chưa hợp lý.

Biển báo bị che khuất nhiều phương tiện chạy vào đoạn đường cấm tỉnh lộ 8. ẢNH: TRẦN KHA

Trước đây, biển chỉ dẫn hướng rẽ cho xe tải đặt gần giao lộ Nguyễn Thị Nỉ bị phương tiện va quẹt gây hư hỏng. Sau đó, cơ quan chức năng đã lắp đặt lại nhưng vị trí mới lại nằm sát giao lộ và bị che khuất phía sau các cột báo hiệu khác.

Chị H., một người dân sống tại khu vực, chia sẻ: "Trước đây không có trụ đèn lớn này thì dễ thấy, giờ trụ đèn to quá che hết biển báo rồi. Tài xế đi ngang không nhìn kịp, tới nơi mới thấy thì đã lỡ đà. Có người thấy tội nghiệp nên đứng vẫy tay ra hiệu cho họ đừng chạy vào, chứ vào là bị phạt mất cả tháng lương lái thuê".

Chiếc xe tải này khi vừa qua giao lộ thấy biển báo cấm liền thắng gấp ẢNH: TRẦN KHA

Chiếc xe tải phải lùi lại khi thấy biển báo cấm tại giao lộ tỉnh lộ 8 - Nguyễn Thị Nỉ ẢNH: TRẦN KHA

Cùng quan điểm, nhiều tài xế cho rằng biển báo cấm hiện nay có kích thước nhỏ, lại bị (hàng cờ) che chắn. Việc thiếu các biển báo nhắc lại từ xa khiến những người lần đầu lưu thông qua đoạn đường này rất dễ vi phạm.

"Chỉ cần thiếu quan sát một chút là mất ngay vài triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe. Chúng tôi kiến nghị cơ quan chức năng cần di dời biển chỉ dẫn ra xa giao lộ hơn, đặt trước hệ thống đèn tín hiệu để tài xế dễ dàng nhận diện và chuyển hướng kịp thời", một tài xế xe tải bày tỏ.

Trong khi đó, ở hướng ngược lại tại giao lộ tỉnh lộ 8 và tỉnh lộ 15, hệ thống biển báo được đặt rất thông thoáng, rõ ràng, nên hầu như không xảy ra tình trạng phương tiện vi phạm. Người dân và tài xế tha thiết đề nghị lực lượng chức năng sớm kiểm tra, điều chỉnh lại vị trí đặt biển báo tại giao lộ Nguyễn Thị Nỉ để đảm bảo an toàn giao thông và tránh việc người dân vô tình vi phạm luật giao thông.