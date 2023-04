Biển báo tải trọng đường dẫn cầu Bà Kẹo ở Cà Mau bị xịt sơn

Luật sư Hồ Nguyên Lễ, Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV Tín Nghĩa (Đoàn Luật sư TP.HCM), cho rằng, hành vi xịt sơn lên biển báo giao thông là dấu hiệu của hành vi phá hủy công trình, cơ sở hoặc phương tiện giao thông vận tải. Hậu quả là người điều khiển phương tiện giao thông không biết được các quy định về giao thông từ đó có thể dẫn đến tai nạn giao thông, sập lún phương tiện hoặc đỗ gãy cầu đường... thiệt hại về vật chất hoặc con người là rất nguy hiểm.

Do đó, tại Điều 303 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về tội phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia: "Người nào phá hủy công trình, cơ sở hoặc phương tiện giao thông vận tải... hoặc công trình quan trọng khác về quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học - kỹ thuật, văn hóa và xã hội, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 114 của bộ luật này, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 12 năm".