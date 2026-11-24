Biển cấm đỗ xe bỗng xuất hiện nhiều tuyến đường ở Thanh Hóa: Người dân nói gì?

Những ngày gần đây, hàng trăm hộ kinh doanh tại trung tâm đô thị tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt gửi đơn đề nghị cơ quan chức năng dỡ bỏ các biển cấm đỗ xe bất hợp lý.