Biến chứng áp xe cổ sâu nguy hiểm từ hai răng sâu không điều trị

Từ cơn đau răng tưởng chừng vô hại

Người bệnh T.H. (44 tuổi, quốc tịch nước ngoài) nhập viện trong tình trạng vùng cổ sưng nề nghiêm trọng. Qua khai thác bệnh sử, người bệnh có hai răng sâu hàm dưới kéo dài nhưng không điều trị, đồng thời mắc đái tháo đường kiểm soát kém. Ban đầu, tình trạng chỉ là đau và sưng nhẹ vùng hàm dưới. Tuy nhiên, cơ thể có sức đề kháng suy giảm vì đường huyết cao kéo dài, vi khuẩn nhanh chóng lan rộng xuống các khoang sâu vùng cổ.

Ngay khi xuất hiện các triệu chứng bất thường, gia đình đã đưa anh T.H. đến bệnh viện địa phương để điều trị. Tại đây, người bệnh được rạch dẫn lưu các ổ áp xe, sử dụng kháng sinh và theo dõi điều trị liên tục suốt 11 ngày. Tuy nhiên, tình trạng không những không cải thiện mà các vết rạch vẫn liên tục chảy mủ, người bệnh ngày càng mệt mỏi nhiều.

Nhận thấy tình trạng bệnh diễn tiến bất thường, gia đình đã quyết định đưa người bệnh sang Việt Nam và tin tưởng lựa chọn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn để tiếp tục điều trị.

"Đây là điều rất nguy hiểm vì vùng cổ có nhiều khoang liên thông trực tiếp với lồng ngực (trung thất). Khi nhiễm trùng lan xuống ngực, nguy cơ tử vong tăng rất cao", BS.CKI Nguyễn Bảo Sơn - Bác sĩ Tai Mũi Họng - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn cho biết.

Bác sĩ đồng hành cùng người bệnh trong quá trình điều trị ẢNH: BVCC

Hình ảnh CT scan cho thấy mủ đã lan xuống ngực phải

Ngay sau khi tiếp nhận, BS.CKI Nguyễn Bảo Sơn khẩn trương thực hiện CT scan vùng cổ - ngực để đánh giá mức độ lan rộng của ổ nhiễm trùng. Kết quả ghi nhận nhiều ổ áp xe lớn xuất hiện hai bên cổ, lan từ vùng hàm dưới xuống trên xương đòn và ngực phải.

Theo BS Sơn: Khởi phát chỉ từ hai chiếc răng sâu nhưng tình trạng nhiễm trùng bắt đầu lan rộng và hình thành các ổ mủ len lỏi ở hầu như tất cả các khoang vùng cổ. Đây là dạng áp xe cổ sâu - biến chứng hiếm gặp nhưng cực kì nguy hiểm, cần phải phẫu thuật dẫn lưu cấp cứu kết hợp với điều trị nội khoa tích cực. Nếu không xử trí kịp thời, nhiễm trùng có thể lan nhanh vào lồng ngực, gây nhiễm trùng huyết, suy hô hấp hoặc đe dọa trực tiếp tính mạng người bệnh".

Cuộc phẫu thuật phối hợp giữa hai ekip

Trước nguy cơ nhiễm trùng lan rộng và đe dọa tính mạng, người bệnh được chỉ định phẫu thuật cấp cứu dẫn lưu áp xe vùng cổ và ngực ngay trong đêm. Ca phẫu thuật được thực hiện bởi ekip Tai Mũi Họng của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn do BS.CKI Nguyễn Bảo Sơn phụ trách, dưới sự cố vấn chuyên môn của ThS-BS.CKII Nguyễn Trương Khương - Giám đốc chuyên môn, phối hợp cùng ekip phẫu thuật Ngoại lồng ngực.

Sau hơn 2 giờ phẫu thuật, ekip đã xử lý lượng lớn dịch mủ và mô hoại tử, đồng thời dẫn lưu hiệu quả các khoang nhiễm trùng sâu vùng cổ và ngực nhằm hạn chế nguy cơ biến chứng nặng. Dịch mủ cũng được lấy để thực hiện xét nghiệm vi sinh xác định tác nhân gây bệnh.

Ba ngày sau, kết quả cấy mủ ghi nhận tác nhân gây nhiễm trùng là Klebsiella pneumoniae đa kháng thuốc - loại vi khuẩn nguy hiểm có khả năng kháng nhiều nhóm kháng sinh thông thường. Ngay sau đó, người bệnh được điều chỉnh phác đồ kháng sinh phù hợp, kết hợp điều trị nội khoa tích cực. Song song đó, tình trạng đường huyết, dinh dưỡng và các yếu tố nguy cơ cũng được các bác sĩ chuyên khoa theo dõi, kiểm soát chặt chẽ nhằm hỗ trợ quá trình hồi phục và hạn chế nguy cơ tái phát.

Vết thương người bệnh sau 3 tuần xuất viện, trước tái khám

"Đây không phải ca bệnh mà một chuyên khoa có thể xử lý đơn lẻ. Việc phối hợp đa chuyên khoa và can thiệp kịp thời đóng vai trò quyết định trong khả năng cứu sống người bệnh", BS Sơn chia sẻ.

Hồi phục sau gần hai tuần điều trị tích cực

Sau gần 2 tuần điều trị tích cực, tình trạng nhiễm trùng của người bệnh cải thiện rõ rệt, vùng cổ giảm sưng đáng kể, các vết mổ khô, lành thương tốt và lên mô hạt. Sức khỏe người bệnh dần ổn định, ăn uống, sinh hoạt tốt hơn và được xuất viện tiếp tục điều trị ngoại trú.

Khoảng 3 tuần sau xuất viện, người bệnh quay lại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn để tiếp tục khâu da thì hai. Tại thời điểm tái khám, tình trạng nhiễm trùng đã được kiểm soát tốt, sức khỏe người bệnh hồi phục tích cực.

Người bệnh quay lại khâu da thì sau 2 - 3 tuần xuất viện, vết thương hồi phục tốt

Theo BS Sơn, nhiều người thường chủ quan với tình trạng sâu răng hoặc viêm nhiễm vùng miệng. Tuy nhiên, nếu không điều trị kịp thời, vi khuẩn có thể lan xuống các khoang sâu vùng cổ, thậm chí lan vào lồng ngực gây biến chứng nguy hiểm, đặc biệt ở người mắc đái tháo đường hoặc suy giảm miễn dịch.

Bác sĩ khuyến cáo người dân nên khám răng định kỳ, điều trị sớm các bệnh lý răng miệng và đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các dấu hiệu như đau răng kéo dài, sưng vùng hàm mặt hoặc sưng đau vùng cổ.