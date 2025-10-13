Dù đã vào cuối mùa, Biển Đông vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ thời tiết bất thường.

Theo bản tin dự báo khí hậu thời hạn tháng (từ 11.10 đến 10.11) của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, khả năng xuất hiện bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông cùng mưa lớn diện rộng tại Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An được cảnh báo ở mức cao.

Biển Đông có thể đón 2-3 cơn bão trong 1 tháng tới

Cụ thể, từ nay đến 10.11 có thể xuất hiện 2-3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, trong đó 1-2 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền. Con số này cao hơn mức trung bình nhiều năm, khi trung bình mỗi năm khu vực Biển Đông chỉ ghi nhận khoảng 1,8 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, trong đó số cơn đổ bộ vào đất liền Việt Nam trung bình là 0,8 cơn.

Cùng với cảnh báo về hệ thống bão là nguy cơ mưa lớn diện rộng, đặc biệt tại Bắc bộ, Thanh Hóa, Nghệ An và dải từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Tổng lượng mưa ở các tỉnh Trung bộ có thể cao hơn trung bình nhiều năm từ 20-40%. Những đợt mưa kéo dài, kết hợp hoàn lưu bão, sẽ gây áp lực lớn lên hệ thống tiêu thoát nước, các vùng trũng thấp và khu vực đồi núi dễ sạt lở, ngập lụt.

Một yếu tố làm tăng mức độ rủi ro là khả năng nhiều cơn bão hình thành ngay trên Biển Đông. Khoảng cách ngắn tới đất liền khiến thời gian cảnh báo và ứng phó bị thu hẹp. Cùng lúc đó, không khí lạnh được dự báo sẽ gia tăng tần suất hoạt động, kết hợp gió mùa đông bắc, tạo điều kiện cho mưa kéo dài và rét đậm tại Bắc bộ.

Đáng lưu ý, chỉ cách đây không lâu, nhiều địa phương miền Bắc như Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng,… đã liên tiếp hứng chịu thiệt hại do sạt lở đất, lũ ống và lũ quét sau các đợt mưa lớn bất thường. Một số nơi bị cô lập, hạ tầng giao thông hư hỏng nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

Trước thực tế đó, việc chủ động phòng tránh thiên tai ngay từ sớm không chỉ là biện pháp ứng phó mà còn là hành động bảo vệ tính mạng, tài sản và sự an toàn lâu dài cho cộng đồng. Người dân cần theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo ngắn hạn (1-3 ngày). Khi có thông tin về bão mới hình thành, phải cập nhật liên tục đường đi và cường độ, chủ động gia cố nhà cửa, chuẩn bị lương thực, nước sạch và phương án sơ tán tại khu vực nguy hiểm.

Mùa bão năm nay vẫn chưa "hạ màn". Nếu không chủ động, những hệ quả thiên tai có thể đến bất ngờ.