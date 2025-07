Biển Đông có thể đón 7 cơn bão trong 3 tháng tới

Sau cơn bão số 3 (Wipha), Biển Đông lại xuất hiện bão số 4 (Cỏ May) với cường độ mạnh cấp 9 - 10 (75 - 102 km/giờ), giật cấp 12. Tuy bão số 4 di chuyển ngược ra phía đông về hướng Philippines nhưng do dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực bắc Biển Đông nối với cơn bão số 4 gây mưa giông, gió mạnh trên biển. Còn trên đất liền, nhiều nơi ở miền Bắc và bắc Trung bộ tiếp tục có mưa lớn trong 2 ngày tới.



Bão số 4 hướng về phía Philippines, nhiều tỉnh thành Bắc bộ và bắc Trung bộ tiếp tục có mưa to NGUỒN: CNND

Các cơn bão nối đôi nhau xuất hiện trên Biển Đông do giai đoạn này đang là cao điểm của mùa mưa bão nước ta, còn kéo dài đến tháng 10. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo: Từ nay đến tháng 10.2025, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện 7 cơn bão (áp thấp nhiệt đới), trong đó có khoảng 3 cơn đổ bộ vào đất liền nước ta. Các đợt bão, áp thấp nhiệt đới và gió mùa tây nam hoạt động mạnh gây gió lớn, sóng to ảnh hưởng đến các hoạt động của tàu thuyền trên biển. Số lượng các cơn bão này tương đương với trung bình nhiều năm.

Do vậy, khả năng sẽ xuất hiện các đợt mưa vừa, mưa to xuất hiện ở các khu vực trên cả nước. Đặc biệt, ở Bắc bộ sẽ tập trung trong tháng 8 - 9 sau đó các đợt mưa to xuất hiện nhiều hơn ở Trung bộ trong tháng 9 - 10. Tổng lượng mưa ở khu vực ven biển Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm từ 10 - 30%.

Dù mưa bão xuất hiện thường xuyên nhưng trong tháng 8, tiếp tục xuất hiện một số đợt nắng nóng, chủ yếu tại khu vực Bắc bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải nam Trung bộ; số ngày nắng nóng có khả năng thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.