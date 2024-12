Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 20.12, một vùng áp thấp hình thành trên vùng biển phía nam của Biển Đông. Ở trạm đảo Huyền Trân đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; đảo Phú Quý đã có gió giật mạnh cấp 7 - cấp 8; trạm đảo Trường Sa đã có gió mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 8.

Biển Đông có thể đón áp thấp nhiệt đới trái mùa vào cuối tháng này ẢNH: PHẠM ĐỨC

Trong những ngày tới, vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới với xác suất 60 - 65%.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp cùng với không khí lạnh từ ngày 23 - 26.12, ở khu vực Trung và Nam Trung bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến 100 - 300 mm, có nơi trên 500 mm.

Từ ngày 24 - 25.12, ở khu vực phía đông Tây nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến 60 - 120 mm, có nơi trên 200 mm.

Ngoài ra, đêm 20 - 21.12, bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), từ Bình Định đến Cà Mau, giữa Biển Đông và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm phía tây quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - cấp 9. Biển động mạnh. Sóng cao 3 - 5 m.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7- cấp 8. Biển động. Sóng cao 2 - 4 m. Khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 - cấp 8.

Từ đêm 21 - 22.12, bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6 - cấp 7, giật cấp 8 - cấp 9. Biển động mạnh; sóng biển cao 4 - 6 m.

Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - cấp 9. Biển động mạnh; sóng biển cao 3 - 5 m.

Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Biển động; sóng cao 2 - 4 m. Vịnh Bắc bộ gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - cấp 8. Biển động; sóng biển cao 1 - 2,5 m.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.