Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay, ở khu vực phía đông của Philippines có một vùng áp thấp. Chiều nay 21.7, vị trí vùng áp thấp ở vào khoảng 13 độ vĩ bắc; 135 độ kinh đông, cách Philippines khoảng 1.200 km về phía đông.

Biển Đông sắp đón bão, miền Bắc mưa lớn trở lại ẢNH: ĐÌNH HUY

Dự báo, khoảng ngày 23.7, vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến ngày 24 - 25.7, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão (xác suất khoảng 70%).

Sau khi mạnh lên thành bão, cơn bão này có thể di chuyển vào khu vực đông bắc của khu vực bắc Biển Đông vào ngày 25 - 26.7 với xác suất khoảng 60 - 70%.

Theo cơ quan khí tượng, khoảng 23 - 25.7, ở khu vực miền Bắc có khả năng xuất hiện một đợt mưa diện rộng, tổng lượng mưa phổ biến từ 70 - 150 mm, có nơi mưa to trên 250 mm.

Trọng tâm mưa gồm các tỉnh: Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đang theo dõi sát diễn biến của vùng áp thấp nêu trên và đợt mưa sắp tới ở miền Bắc, sẽ có thông tin cập nhật liên tục về các hình thái thời tiết này.

Tính đến 15 giờ ngày 20.7, mưa lớn kéo dài từ 15 - 20.7 ở Lai Châu đã gây lũ quét, sạt lở đất trên diện rộng.

Thiên tai làm 6 người chết, 2 người mất tích và 10 người bị thương. Riêng xã Mường Than có 6 người tử vong, 2 người mất tích và 8 người bị thương. Tại các xã Pa Ủ và Hua Bum, mỗi địa phương có 1 người bị thương.

Đến chiều 20.7, trên địa bàn Lai Châu vẫn tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiều khu vực miền núi vẫn đối mặt nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, nhất là tại những nơi đã xảy ra thiên tai và các sườn dốc đã bão hòa nước.

Về tài sản, riêng xã Mường Than, khoảng 200 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 24 hộ có nhà ở bị thiệt hại hoàn toàn, 20 hộ có nhà bị hư hỏng không thể khắc phục và 156 hộ nằm trong vùng lũ quét phải di dời khẩn cấp.