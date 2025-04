Sáng 11.4, giá vàng thế giới tiếp tục xác lập kỷ lục mới khi nhảy vọt lên 3.218 USD/ounce, tăng hơn 120 USD sau một ngày. Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng Vietcombank, vàng thế giới tương đương 100,4 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí).

Biến động vàng 11.4: Giá vàng tăng phi mã, nhảy vọt qua 106 triệu đồng

Theo ghi nhận của Báo Thanh Niên, vào lúc 10 giờ 11.4, trong nước, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC đưa giá mua vàng miếng lên 103,4 triệu đồng, bán ra 106,4 triệu đồng, tăng 2,8 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua.

Các công ty kinh doanh vàng bạc khác cũng bán ra vàng miếng bằng SJC.

Đây là mức giá cao chưa từng có từ trước đến nay. Hiện mỗi lượng vàng miếng SJC cao hơn thế giới 6 triệu đồng.

Vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC cũng tăng như vàng miếng khi được mua vào 103,4 triệu đồng, bán ra 106,43 triệu đồng.

Giá vàng thế giới tiếp tục xác lập kỷ lục mới ẢNH: REUTERS

Giá vàng thế giới tăng cao do nhu cầu trú ẩn an toàn tiếp tục được củng cố khi thị trường chứng khoán Mỹ ngày 10.4 lao dốc. Vàng tăng mạnh và lập đỉnh mới trước bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động do căng thẳng thương mại. Mới đây, Nhà Trắng cho biết sau sắc lệnh tăng thuế với Trung Quốc mới nhất lên 125% cộng với mức 20% trước đó, thuế quan lên hàng hóa của nước này vào Mỹ lên đến 145%.