Biến động vàng ngày 11.11: Giá vàng đồng loạt giảm sáng đầu tuần

Theo ghi nhận của Báo Thanh Niên, vào lúc 10 giờ sáng 11.11, giá vàng miếng SJC giảm 300.000 đồng mỗi lượng ở chiều bán ra, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giảm giá bán xuống còn 85,5 triệu đồng, trong khi giá mua vào giữ nguyên ở mức 82 triệu đồng.

Biến động vàng ngày 11.11: Giá vàng đồng loạt giảm

Riêng Công ty TNHH vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm niêm yết bán ra 86 triệu đồng, mua vào 82 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn cũng giảm 300.000 - 600.000 đồng ở chiều bán ra nhưng mua vào đứng yên, Công ty SJC mua vào 82 triệu đồng, bán ra 84,5 triệu đồng;

Công ty PNJ mua vào 83,2 triệu đồng, bán ra 85 triệu đồng.

Tập đoàn DOJI mua vào 83,35 triệu đồng, bán ra 85,15 triệu đồng.

Giá mua vàng nhẫn của các đơn vị kinh doanh cao hơn vàng miếng SJC khoảng 1,35 triệu đồng.



Giá vàng đồng loạt giảm ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trong các ngân hàng thương mại lẫn thị trường tự do đồng loạt quay đầu đi xuống trong sáng đầu tuần.

Sáng 11.11, tỉ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.263 đồng, giảm 15 đồng so với cuối tuần qua. Ngân hàng Nhà nước vẫn tiếp tục duy trì giá USD mua vào giao ngay ở mức 23.400 đồng như nhiều tháng qua và giá bán giao ngay ở mức 25.450 đồng từ ngày 25.10 đến nay.

Đồng loạt, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đi xuống.

Cụ thể, Vietcombank mua USD chuyển khoản ở mức 25.115 đồng, bán ra 25.455 đồng, giảm 15 đồng so với cuối tuần qua;

ACB mua USD 25.100 đồng, bán ra 25.440 đồng.

Tương tự, giá USD tự do cũng giảm 40 đồng so với hôm qua, đưa giá mua xuống 25.570 đồng và bán ra 25.670 đồng. Hiện giá USD tự do đang cao hơn trong các ngân hàng thương mại 215 đồng, thấp hơn mức chênh lệch gần 300 đồng vào tuần trước.

Trong khi đó, giá USD trên thị trường thế giới tăng nhẹ. Chỉ số USD-Index đạt 104,91 điểm, cao hơn hôm qua 0,03 điểm. Đồng bạc xanh vẫn đi lên dù Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quyết định giảm lãi suất 0,25%, đánh dấu lần giảm thứ hai liên tiếp trong năm nay. Lãi suất quỹ liên bang của Fed hiện ở khoảng 4,75 - 5%. Thông thường, Fed giảm lãi suất thì giá USD sẽ đi xuống. Thế nhưng lần này, đồng USD vẫn duy trì đà tăng và nguyên nhân được cho là bị tác động bởi việc ông Donald Trump đắc cử, trở thành Tổng thống Mỹ khiến thị trường tài chính và nhiều nhà đầu tư phấn khởi.