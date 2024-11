Biến động vàng ngày 20.11: Giá vàng tiếp tục tăng

Theo ghi nhận của Báo Thanh Niên, vào lúc 10 giờ sáng 20.11, giá vàng miếng SJC tăng thêm 700.000 đồng mỗi lượng, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết mua vào lên 82,7 triệu đồng, bán ra 85,7 triệu đồng.

Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ)… niêm yết mua vào với giá 82,7 triệu đồng, bán ra 85,7 triệu đồng.

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết mua vào 83,2 triệu đồng, bán ra 85,7 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC cao hơn vàng nhẫn 200.000 đến 1,3 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng nhẫn tại Công ty SJC ở mức 82,7 triệu đồng, bán ra 84,9 - 85 triệu đồng (tăng 400.000 đồng/lượng);

Tập đoàn DOJI mua vào 84,5 triệu đồng, bán ra 85,5 triệu đồng.

Công ty PNJ mua vào 83,9 triệu đồng, bán ra 84,9 triệu đồng (tăng 100.000 đồng)…

Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới 4,5 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn cao hơn 3,7 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới tăng thêm 16 USD/ounce, lên 2.639 USD. Như vậy, so với mức thấp nhất từ tuần trước, vàng đã tăng gần 100 USD/ounce. Các nhà đầu tư mua vàng khi tình hình địa chính trị trở nên căng thẳng, thúc đẩy tâm lý tránh rủi ro mạnh mẽ hơn, đặc biệt là xung đột giữa Nga và Ukraine...

Giá vàng miếng SJC tăng thêm 700.000 đồng mỗi lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Sáng 20.11, giá USD thế giới giảm nhẹ. Chỉ số USD-Index còn 106,14 điểm, giảm 0,07 điểm so với hôm qua. Tương tự, tỉ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.285 đồng, giảm 8 đồng so với hôm qua.

Tại các ngân hàng thương mại, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đồng loạt giảm xuống dưới 25.500 đồng.

Cụ thể, Vietcombank giảm 5 đồng ở chiều mua chuyển khoản, xuống 25.200 đồng và giảm 8 đồng ở chiều bán ra, xuống 25.499 đồng;

BIDV tăng 4 đồng ở chiều mua chuyển khoản, lên 25.209 đồng và giảm 8 đồng ở chiều bán ra, xuống 25.499 đồng…

Riêng giá USD tự do tăng 30 đồng, đưa giá mua lên 25.700 đồng và bán ra lên 25.800 đồng.

Theo nhận định từ bộ phận SSI Research, tuần qua chỉ số USD-Index tăng tới 1,3% và các đồng tiền chủ chốt khác đều giảm giá so với USD như euro (-1,5%), đồng bảng Anh GBP (-1,3%) và yên Nhật (-0,5%). Ở trong nước, trái ngược với diễn biến thế giới, tuần qua tỉ giá USD/VND liên ngân hàng giảm nhẹ 0,12% về mức 25.380 và tỉ giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại giao dịch ở mức trần biên độ cho phép. SSI Research giữ quan điểm cho rằng áp lực lên tỉ giá trong ngắn hạn là có, tuy nhiên về cuối năm, các dòng vốn FDI giải ngân và kiều hối thường tích cực hơn sẽ là yếu tố hỗ trợ tỉ giá.