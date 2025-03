Biến động vàng ngày 21.3: Giá vàng “quay xe” lao dốc

Giá vàng trong nước đã giảm trở lại sau khi vượt qua ngưỡng 100 triệu đồng/lượng nhưng vàng nhẫn nhiều nơi vẫn đứng trên ngưỡng này.

Theo ghi nhận của Báo Thanh Niên, vào lúc 10 giờ sáng 21.3, giá vàng trong nước đứng yên sau khi rớt xuống dưới 100 triệu đồng/lượng trong chiều trước đó. Cụ thể, vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 97,5 triệu đồng, bán ra 99,5 triệu đồng, giảm 900.000 đồng so với mức đỉnh lịch sử sáng hôm qua.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 loại 0,5 - 2 chỉ cũng được SJC giảm 900.000 đồng, đưa giá mua xuống 97,5 triệu đồng, bán ra 99,53 triệu đồng.

Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vàng nhẫn 98,1 triệu đồng, bán ra 99,9 triệu đồng, giảm 500.000 đồng sau một ngày;

Doji giảm 1,1 triệu đồng chiều mua khi còn mua vào 98 triệu đồng và giảm 900.000 đồng chiều bán ra còn 99,9 triệu đồng.

Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý mua vào 98,2 triệu đồng, bán ra 100 triệu đồng.

Cửa hàng Bảo Tín Minh Châu (Hà Nội) sau khi đẩy giá vàng nhẫn bán ra lên đến 100,9 triệu đồng đã giảm xuống 100,2 triệu đồng và mua vào xuống 98,4 triệu đồng, giảm 700.000 đồng ở chiều bán và giảm 850.000 đồng ở chiều mua. Đây cũng là giá bán vàng nhẫn cao nhất thị trường.

Giá vàng thế giới cũng giảm xuống 3.034 USD/ounce, thấp hơn mức kỷ lục trước đó trên 10 USD. Nhiều nhà phân tích cho rằng, giá vàng vẫn nằm trong xu hướng tăng và khi thị trường lên cao sẽ gặp một chút kháng cự bởi nhiều nhà đầu tư chốt lời.

Giá vàng sáng 21.3 đứng yên sau khi hạ nhiệt từ đỉnh cao kỷ lục ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trong nước tăng cùng chiều đi lên với đồng bạc xanh trên thế giới. Giá đô la Mỹ tự do tiếp tục tăng ngày thứ 4 liên tiếp.

Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 5 đồng, lên 24.813 đồng/USD và đây là ngày thứ 3 liên tiếp, nhà điều hành tăng tỷ giá trung tâm với tổng mức 19 đồng.

Các ngân hàng thương mại tăng giá USD thêm 10 đồng, Vietcombank mua vào lên 25.350 - 25.380 đồng, bán ra 25.740 đồng;

ACB mua vào 25.360 - 25.390 đồng, bán ra 25.740 đồng…

Trong khi đó, giá USD trên thị trường tự do thêm 30 đồng, mua vào lên 25.870 đồng, bán ra 25.970 đồng và là ngày thứ 4 liên tiếp tăng. So với đầu tháng 3, giá USD tự do tăng 140 đồng.

Đồng bạc xanh trên thị trường thế giới tăng trở lại, chỉ số USD - Index tăng 0,4 điểm, lên 103,8 điểm. Ngược lại, đồng EUR giảm 0,46% so với đồng USD, xuống mức 1,0852 USD sau khi các nhà hoạch định chính sách Mỹ quyết định giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách và phát tín hiệu sẽ thực hiện hai lần cắt giảm lãi suất, mỗi lần 0,25%, vào cuối năm nay.

Biến động vàng ngày 21.3: Giá vàng “quay xe” lao dốc

Từ đầu tháng 3 tới nay có 18 ngân hàng thương mại trong nước đã thực hiện giảm lãi suất từ 0,05 - 0,25%.

Hàng loạt ngân hàng đã giảm lãi suất gần đây. Cụ thể, ABBANK giảm lãi suất 0,1% ở các kỳ hạn từ 2 - 60 tháng, dao động từ 3,2 - 5,2%/năm. OCB cũng giảm từ 0,05 - 0,25%/năm, xuống còn 3,9 - 5,9%/năm. Ngân hàng số Vikki giảm 0,1 - 0,5% các kỳ hạn từ 1 đến 15 tháng đối với tiền gửi online và tại quầy, dao động từ 3,9 - 5,9%/năm. MBV giảm 0,2% ở các kỳ hạn từ 1 - 3 và 18 - 36 tháng đối với tiền gửi online và tiền gửi tại quầy.

Trong 3 tuần qua, Eximbank đã 6 lần giảm lãi suất đối với một số chương trình huy động vốn như "Gửi dài an tâm" giảm 0,6 - 0,8% lãi suất các kỳ hạn 15 - 36 tháng; tiền gửi tiết kiệm giảm 0,1 - 0,2% các kỳ hạn 12 - 24 tháng đối với khách hàng thường và giảm 0,2% các kỳ hạn 6 - 12 tháng đối với khách hàng trên 50 tuổi; đối với tiền gửi online giảm 0,1% các kỳ hạn dưới 6 tháng và giảm 0,2 - 0,8% đối với các kỳ hạn từ 6 - 36 tháng… Ngoài ra còn có các ngân hàng khác giảm lãi huy động như NCB, Nam A Bank, VPBank…

Trong đợt giảm lãi huy động lần này còn có ngân hàng lớn như Vietcombank, BIDV với mức điều chỉnh đi xuống 0,1%. Tại BIDV, lãi suất huy động từ kỳ hạn 1 đến dưới 6 tháng còn 1,6 - 3%/năm; còn Vietcombank huy động từ 1,6 - 2,9%/năm… Trong đợt này có 18 ngân hàng thương mại giảm lãi suất huy động.

Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất tiền đồng giảm 0,2 - 0,5% so với đầu tháng. Ngày 18.3, lãi suất tiền đồng kỳ hạn qua đêm xuống còn 4,18%/năm, 1 tuần còn 4,35%/năm, 2 tuần còn 4,31%/năm, 1 tháng 4,49%/năm, 3 tháng còn 4,66%/năm… Hoạt động bơm tiền từ Ngân hàng Nhà nước vẫn diễn ra liên tục trên thị trường mở nhằm hỗ trợ thanh khoản cho các nhà băng. Ngày 19.3, 3 thành viên đã trúng thầu khối lượng hơn 1.844 tỉ đồng ở kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 4%/năm.