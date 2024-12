Biến động vàng ngày 25.12: Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới 3,8 triệu đồng/lượng

Theo ghi nhận của Báo Thanh Niên, vào lúc 10 giờ sáng 25.12, giá vàng nhẫn tăng 100.000 đồng mỗi lượng, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 82,3 triệu đồng, bán ra 84,2 triệu đồng; Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào 83,6 triệu đồng, bán ra 84,3 triệu đồng… Giá bán vàng nhẫn xấp xỉ vàng miếng SJC. Các đơn vị kinh doanh vàng giữ nguyên giá bán vàng miếng SJC ở mức 84,3 triệu đồng/lượng, mua vào 82,3 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới 3,8 triệu đồng/lượng.

Giá USD trong các ngân hàng đồng loạt tăng nhưng thị trường tự do diễn biến trái chiều.

Sáng 25.12, giá USD thế giới giảm nhẹ so với hôm qua. Chỉ số USD-Index xuống còn 108 điểm, giảm 0,12 điểm sau một ngày. Trong nước, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng 12 đồng so với hôm qua, lên 24.320 đồng. Với biên độ +/-5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch ở mức sàn 23.104 đồng và mức trần 25.536 đồng.

Tại các ngân hàng thương mại, giá USD cũng đồng loạt tăng chiều bán ra lên mức trần theo quy định. Cụ thể, Vietcombank mua USD chuyển khoản 25.236 đồng, bán ra 25.536 đồng, tăng 13 đồng so với hôm qua; Eximbank mua chuyển khoản 25.250 đồng và bán ra lên 25.536 đồng, tăng 13 đồng…

Trong khi đó, giá USD tự do quay đầu đi xuống. Giá USD tự do được mua vào 25.740 đồng và bán ra 25.840 đồng, giảm 60 đồng so với hôm qua.

Tỷ giá hối đoái trong nước tăng mạnh từ đầu tháng 12. Ngân hàng Nhà nước đã hút ròng hơn 105.000 tỉ đồng trong 3 tuần đầu tháng 12, ngược với xu hướng bơm ròng tháng 11. Nhờ vậy, lãi suất liên ngân hàng tăng trở lại và góp phần làm giảm áp lực lên tỷ giá USD/VND.