Theo ghi nhận của Báo Thanh Niên, vào lúc 10 giờ sáng 25.9, giá vàng nhẫn tăng vọt lên mức cao kỷ lục mới, xuất hiện mức giá cao nhất từ trước đến nay với 82,5 triệu đồng/lượng.

Biến động vàng ngày 25.9: Giá vàng nhẫn tăng lên mức kỷ lục 82,5 triệu đồng/lượng

Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tăng giá vàng nhẫn thêm 1 triệu đồng/lượng, mua vào với giá 81,5 triệu đồng, bán ra 82,5 triệu đồng.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng mỗi lượng vàng nhẫn 1,2 triệu đồng, mua vào 80,8 triệu đồng, bán ra 82,3 triệu đồng.

Công ty Phú Quý tăng giá vàng nhẫn mua vào lên 81,6 triệu đồng, bán ra 82,7 triệu đồng…

Giá bán vàng nhẫn đang thấp hơn vàng miếng SJC từ 1 - 1,2 triệu đồng/lượng.

Các đơn vị kinh doanh vàng không thay đổi giá vàng miếng SJC, niêm yết mua vào ở mức 81,5 triệu đồng, bán ra 83,5 triệu đồng.

Riêng Công ty TNHH vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm niêm yết mua vào 81,5 triệu đồng, bán ra 84,5 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới 4,1 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn cao hơn từ 1,9 - 3 triệu đồng/lượng.

Một số đơn vị kinh doanh vàng cho biết, nguồn nguyên liệu trên thị trường hiện nay khan hiếm nên vàng nhẫn có tốc độ tăng giá nhanh, theo sát giá kim loại quý quốc tế.

So với đầu năm, giá vàng nhẫn đã tăng 18 triệu đồng/lượng, tương đương 28,6%.

Giá vàng thế giới hôm nay tăng lên mức kỷ lục ở 2.663 USD/ounce, tăng 33 USD/ounce so với ngày trước đó do các nhà đầu tư mua vàng làm nơi trú ẩn gia tăng. Quỹ đầu tư vàng lớn thế giới SPDR đã mua vào 1,73 tấn vàng, lượng vàng nắm giữ lên 877,12 tấn. Nguyên nhân đến từ xung đột quân sự Israel-Hezbollah đang nóng lên nhanh chóng, với các cuộc không kích của Israel vào Lebanon tuần này được coi là dữ dội nhất kể từ năm 2006. Tình hình này đang duy trì nhu cầu trú ẩn an toàn vào vàng và bạc.