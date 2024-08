Giá vàng nhẫn tiếp tục tăng lên mức kỷ lục mới trong khi giá kim loại quý quốc tế đã dịu đi phần nào sau đợt tăng mạnh.

Biến động vàng ngày 27.8: Giá vàng nhẫn lập kỉ lục mới

Theo ghi nhận của Báo Thanh Niên, vào lúc 10 giờ sáng 27.8, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào vàng nhẫn 77,3 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 78,55 triệu đồng.

Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tăng 150.000 đồng, mua vào lên 77,35 triệu đồng, bán ra 78,55 triệu đồng.

Công ty cổ phần tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI mua vào 77,45 triệu đồng, bán ra 78,55 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn cao hơn vàng miếng SJC 2,45 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC đứng yên ở mức 79 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 81 triệu đồng.

Riêng Công ty TNHH vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm niêm yết mua vào 79 triệu đồng, bán ra 82 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới 5,28 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn cao hơn 2,3 triệu đồng.

Giá vàng trên thị trường quốc tế giảm 11 USD/ounce, xuống 2.508 USD/ounce. Trong một diễn biến đáng chú ý, giá vàng tương lai một lần nữa được giao dịch ở mức giá đóng cửa kỷ lục mới là 2.533,6 USD sau bài phát biểu quan trọng của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ Jerome Powell tại hội nghị chuyên đề kinh tế Jackson Hole, Wyoming. Bài phát biểu báo hiệu sự thay đổi trong chính sách tiền tệ đã tạo ra làn sóng tác động tới nhiều lĩnh vực tài chính khác nhau, bao gồm cả kim loại quý và chứng khoán Mỹ.

Giá vàng nhẫn tăng cao T.XUÂN

Giá USD trong các ngân hàng tiếp tục giảm mạnh nhưng thị trường tự do vẫn duy trì giá bán ra như những ngày qua.

Sáng 27.8, tỉ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.224 đồng, giảm 30 đồng so với hôm qua.

Giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng giảm mạnh như Vietcombank mua USD chuyển khoản ở mức 24.670 đồng và bán ra 25.010 đồng, giảm 120 đồng so với hôm qua;

Eximbank giảm 80 đồng ở chiều mua, xuống 24.650 đồng và giảm 90 đồng ở chiều bán ra, xuống 24.990 đồng…

Riêng giá USD tự do giảm 50 đồng ở chiều mua vào, xuống 25.150 đồng nhưng vẫn giữ nguyên chiều bán ra ở mức 25.300 đồng như hôm qua. Hiện giá USD tự do bán ra đắt hơn trong các ngân hàng thương mại khoảng 260 - 270 đồng, cao hơn so với tuần qua.