Biến gian phòng nhà bạn thành văn phòng di động với màn hình LG Smart Monitor Swing

LG Smart Monitor Swing là giải pháp cho xu hướng làm việc linh hoạt, đề cao sự thoải mái và hiệu suất

Trong những năm gần đây, thị trường lao động toàn cầu đang chứng kiến một cuộc dịch chuyển văn hóa mạnh mẽ khi các tập đoàn đa quốc gia (MNC) chuộng mô hình làm việc lai "Hybrid" (linh hoạt giữa văn phòng và tại nhà). Không những thế, hybrid work còn là "cửa ngõ" cho các cơ hội nghề nghiệp từ xa (remote) khi nơi làm việc không còn gói gọn trong không gian địa lý. Giờ đây, ngôi nhà không chỉ là nơi thư giãn, đem đến sự thoải mái mà còn là nơi khởi nghiệp hoặc "trụ sở" vận hành các dự án quy mô cùng các đồng nghiệp từ khắp nơi trên thế giới.

Xuất hiện như một thiết bị hoàn hảo trong làn sóng làm việc hybrid này, LG Smart Monitor Swing hoàn toàn định nghĩa lại cách một màn hình máy tính hoạt động để trở thành một trợ thủ đắc lực, biến không gian làm việc tại nhà thông minh hơn với tính năng được may đo riêng cho kỷ nguyên Hybrid toàn cầu.



Định nghĩa lại sự tự do làm việc

Khi công việc đòi hỏi bạn phải liên tục tư duy và kết nối xuyên múi giờ, việc bị "giam lỏng" ở một góc bàn với màn hình cố định rất dễ gây mệt mỏi và triệt tiêu cảm hứng. Cơ thể cần sự vận động và tâm trí cần những góc nhìn mới để khơi nguồn sáng tạo, một chiếc laptop hoặc tablet có thể giải quyết vấn đề này nhưng giới hạn màn hình của chúng vẫn là điểm yếu đối với nhu cầu làm việc đa nhiệm. Với LG Smart Monitor Swing, khái niệm văn phòng cố định hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự tự do dịch chuyển theo dòng chảy công việc.

Thiết kế chân đế di động Flexible Swing Stand với hệ thống 5 bánh xe giúp màn hình nhẹ nhàng di chuyển đến các không gian khác nhau. Buổi sáng, bạn có thể di chuyển màn hình ra ban công để vừa đón ánh nắng vừa bắt đầu cuộc họp. Buổi chiều, trạm làm việc lại nhẹ nhàng di chuyển vào phòng khách để bạn vừa theo dõi thị trường vừa tối ưu hóa không gian sinh hoạt và tiến vào nhà bếp để vừa chuẩn bị bữa tối vừa không bỏ lỡ một buổi webinar quan trọng.

Sự linh hoạt này được hoàn thiện nhờ thiết kế công thái học vượt trội. Khớp nối thông minh cho phép điều chỉnh chiều cao, độ nghiêng (Tilt), xoay góc (Pivot) linh hoạt. Dù bạn ngồi ghế, thả mình trên sofa hay đứng làm việc để giải tỏa áp lực cho cột sống, LG Smart Monitor Swing đều có thể chiều theo bạn, đảm bảo năng lượng làm việc luôn ở mức cao nhất.

Tương tác đa điểm trên màn hình siêu phân giải

Sở hữu kích thước màn hình 31.5 inch với độ phân giải 4K UHD sắc nét, LG Smart Monitor Swing đem lại sự tự do không chỉ cho không gian vật lý mà còn cả không gian hiển thị, đủ rộng rãi để bạn tự do chia màn hình cho nhiều tác vụ khác nhau.Với tấm nền IPS góc nhìn rộng lên đến 178 độ cùng độ bao phủ dải màu 95% DCI-P3, hình ảnh và màu sắc trên chiếc màn hình này luôn giữ được độ chuẩn xác tuyệt đối. Dù bạn đang đứng thuyết trình từ góc nghiêng hay ngồi lệch trên ghế, hiện tượng sai lệch màu sắc hoàn toàn không xảy ra, đáp ứng khắt khe tiêu chuẩn của các nhà quản lý sáng tạo hoặc nhà thiết kế chuyên nghiệp.

Đặc biệt hơn, LG Smart Monitor Swing còn ứng dụng màn hình cảm ứng để mọi tương tác đơn giản như bạn đang thao tác trên một chiếc máy tính bảng khổng lồ. Việc cuộn duyệt những tệp tài liệu dài, phóng to thu nhỏ các bản vẽ thiết kế, hay trực tiếp ký duyệt các văn bản số đều được thực hiện mượt mà chỉ bằng những cú chạm, vuốt đầu ngón tay thay vì click chuột.



Vận hành độc lập, giải phóng hoàn toàn khỏi cụm máy móc

Chiếc màn hình thông minh này có khả năng hoạt động độc lập như một máy tính thực thụ mà không cần kết nối với bất kỳ hệ thống PC nào (PC-free productivity). Thông qua giao diện Card Home Office được thiết kế trực quan, bạn có thể truy cập trực tiếp vào các ứng dụng văn phòng hàng đầu như Microsoft 365, Google Workspace hay lướt web trên Chrome để chỉnh sửa tài liệu và phản hồi đối tác ngay lập tức. LG Smart Monitor Swing giải quyết triệt để vấn đề này nhờ hệ điều hành webOS được tích hợp sẵn.

Thiết bị cũng hỗ trợ cổng webcam POGO kết nối gọn gàng, giúp bạn tham gia vào các cuộc họp trực tuyến một cách nhanh chóng chỉ sau một cú click trên màn hình cảm ứng, giữ cho phong cách làm việc luôn chuyên nghiệp và tức thời.

Thêm một điểm sáng của LG Smart Monitor Swing là khả năng loại bỏ hoàn toàn mớ dây nhợ rườm rà nhờ các giao thức kết nối không dây như AirPlay 2 dành cho hệ sinh thái Apple, Google Cast cho các thiết bị Android và ScreenShare. Chỉ với một chạm trên thiết bị cá nhân, bạn đã có thể nhanh chóng chia sẻ ý tưởng hoặc phát nội dung giải trí lên màn hình 31.5 inch sắc nét.

Tóm lại, LG Smart Monitor Swing không chỉ là một màn hình thông minh mà còn là giải pháp cho xu hướng làm việc hybrid hiện đại. Màn hình giúp giải phóng không gian sống và nâng cao hiệu suất làm việc tại nhà.