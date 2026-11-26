Biên Hòa mang vóc dáng đô thị lớn mạnh hơn

Theo định hướng đến năm 2045, đô thị Biên Hòa có diện tích lên tới hơn 26,300 ha sẽ bao gồm khu vực đô thị Biên Hòa cũ và khu vực mở rộng, quy mô dân số 1,2 triệu người. Vốn dĩ là đô thị phát triển đời đầu, Biên Hòa đã có mật độ dân cư đông đúc, đi cùng với phát triển khu công nghiệp.

Không gian vùng lõi đô thị Biên Hòa

Ngày 19.11.2026, UBND TP.Đồng Nai đã ban hành Quyết định 4079/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo quyết định này, TP.Đồng Nai xác định 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, từ xây dựng cơ chế phát triển khu vực Long Thành đến kết nối giao thông, chỉnh trang đô thị và chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu.

Trong mục tiêu phát triển đô thị, tới đây, thành phố Đồng Nai sẽ phê duyệt quy hoạch của 4 đô thị gồm, đô thị sân bay Long Thành, đô thị Biên Hòa, đô thị Trảng Bom, đô thị Nhơn Trạch.

Đóng vai trò trung tâm dịch vụ - công nghiệp của vùng

Với vị trí cửa ngõ, trong thời kỳ mới, Biên Hòa vẫn là nơi đặt trung tâm chính trị - hành chính của TP.Đồng Nai. Và trong tầm nhìn quy hoạch chung toàn thành phố, đô thị Biên Hòa được xác định vị trí nằm trong không gian Vùng đổi mới sáng tạo, hàng không, công nghệ cao. Nhìn ở góc độ tổng thể, trong giai đoạn tới, Biên Hòa sẽ được chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng để đáp ứng cho điều kiện phát triển mới.

Đô thị Biên Hòa trong giai đoạn mới sẽ được vận hành bằng sự phối hợp giữa phát huy lợi thế của đô thị lâu đời, kết hợp cùng xu thế hiện đại



Tận dụng lợi thế cửa ngõ kết nối TP.HCM, sân bay Long Thành, sân bay Tân Sơn Nhất và các tuyến cao tốc lớn như Biên Hòa - Vũng Tàu, Vành đai 4, đô thị Biên Hòa sẽ trở thành đô thị loại II, là trung tâm dịch vụ - công nghiệp của vùng.

Trong quy hoạch chung cũng nhấn mạnh đến yếu tố kết nối giao thông (metro, cao tốc, đường ven sông) phát triển logistics, thương mại và du lịch sinh thái. Đồng thời, đô thị Biên Hòa còn được đặt trong không gian phối hợp chặt chẽ với các đô thị lân cận gồm Trảng Bom, Long Thành, Nhơn Trạch để tạo nên sự phát triển chung cho thành phố.

Một điều đáng chú ý nữa là, trong Quyết định 4079/QĐ-UBND đã ban hành, mục tiêu đô thị hóa trong giai đoạn tới của thành phố Đồng Nai cũng được nâng thêm từ 55 - 57% lên 65%, tăng 8 - 10 điểm phần trăm. Điều này là dự báo về sự thay đổi mạnh mẽ bộ mặt đô thị.

Vùng lõi đô thị phát triển dịch vụ

Trong định hướng phát triển, Biên Hòa sẽ được chuyển đổi từ mô hình đô thị công nghiệp sang đô thị dịch vụ - công nghiệp hiện đại, xanh - thông minh và bền vững. Khu vực lõi trung tâm đô thị Biên Hòa tiếp tục phát huy thế mạnh dịch vụ, tiện ích phục vụ đời sống người dân.

Bcons Central Park bổ sung không gian an cư tiện nghi cho thị trường vùng lõi đô thị Biên Hòa

Trước triển vọng phát triển đô thị, thị trường nhà ở trong lõi trung tâm đô thị Biên Hòa được đánh giá cao về tính khả thi. Nguồn cung nhà ở hiện tại cũng đang được bổ sung với dòng sản phẩm căn hộ cao tầng, đi kèm với không gian sống có sự nâng cấp về tiêu chuẩn theo hướng đầu tư cho hệ sinh thái dịch vụ tiện nghi.

Sự kết hợp chặt chẽ giữa hai vòng tiện ích từ khu vực xung quanh và nội khu ngay trong lõi trung tâm đô thị Biên Hòa, thì những khu dân cư mới như Bcons Central Park sẽ là những địa chỉ an cư được đánh giá cao về mức độ thu hút sự chọn lựa.

Bcons Central Park do Tập đoàn Bcons phát triển, tọa lạc tại trục đường Phan Trung, không gian khu vực này là địa điểm tập trung chuỗi tiện ích sôi động của trung tâm Biên Hòa từ trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, công viên… và cách trung tâm chính trị - hành chính mới của TP.Đồng Nai chỉ vài phút di chuyển.

Có thể thấy, khu lõi đô thị Biên Hòa thụ hưởng chuỗi hạ tầng tiện ích hiện hữu, cạnh trung tâm chính trị - hành chính mới của TP.Đồng Nai, kết hợp với sự ổn định của đô thị hiện hữu, hạ tầng đồng bộ, dân cư đông đúc, vùng lõi đô thị Biên Hòa vẫn giữ vững vai trò của địa chỉ an cư lý tưởng.